Emniyetin yakalayamadığı canlı bombaları taşıyan şoförün görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’da 100 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kanlı saldırının kilit ismi olarak gösterilen, canlı bombaları taşıyan aracın şoförlüğünü yaptığı belirlenen Halil İbrahim D.’nin görüntüleri ve saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Şoför Halil İbrahim D, Emniyet'in operasyonları kapsamında hâlâ yakalanamadı ve halen Antep'te olduğu tahmin ediliyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, kanlı saldırıyı gerçekleştiren canlı bombaları Ankara’ya Ford Focus ile Citroen marka 2 araç getirmişti. Bunlardan, sürücüsü Yakup Ş. olan Citroen marka araç, canlı bombaların bulunduğu Ford Focus marka araca öncülük ediyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kimliği tespit edilen sürücülerden öncü aracı kullanan Yakup Ş. ele geçirilmişti. Soruşturmanın derinleşmesini sağlayan önemli bilgileri ifadesinde paylaşan Yakup Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

Hâlâ yakalanamadı

Olayın asıl planlayıcısı olduğu değerlendirilen, canlı bombaları Ankara’ya getiren aracın sürücüsü Halil İbrahim D. ise yapılan operasyonlara rağmen ele geçirilemedi. Halil İbrahim D. ile birlikte 9 kişi hakkında yokluklarında tutuklama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda D. tüm Türkiye genelinde aranmaya başlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan edinilen bilgilere göre, muhasebeci olduğu belirlenen D.’nin baskın yapılan 4 deposundan cephane çıktı. Depolarda, 6 adet Kalaşnikof tüfek ile 1 tabanca, yüzlerce mermi, el bombası ve patlayıcı ele geçirildi.

"Halen Antep'te"

Yurt dışına çıktığına dair herhangi bir bulguya ulaşılamayan, cep telefonu da kullanmadığı belirtilen Halil İbrahim D.’nin halen Gaziantep sınırları içinde olduğu değerlendiriliyor. Polisin Gaziantep’te bir eve yaptığı operasyonda D.’nin parmak izine rastlandı. Burada ele geçirilen ekmeğin tazeliğinden, D.’nin operasyondan kısa bir süre önce evden ayrıldığı anlaşıldı. D. ve diğer şüphelilerin yakalanması için Gaziantep’te operasyonlar sürüyor.

"Hedef miting alanıydı "

Ankara’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kanlı saldırıya ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı. Canlı bombalar eylemlerini, üzerlerine bomba düzeneği yerleştirilen intihar yelekleri ile gerçekleştirdi. Saldırganlar, Gaziantep’te hazırlanan bu yelekleri Ankara’ya yaklaştıklarında giydi. Saldırıda, can kaybının artmasında en önemli faktör olarak gösterilen demir bilyelerin sadece A bölgesinde (birinci patlama bölgesi) bulunan yabancı bombacının üzerindeki düzenekte bulunduğu tespit edildi. B bölgesinde (ikinci patlama bölgesi) bulunan canlı bomba Yunus Emre Alagöz’ün üzerindeki düzenekte bilye desteği yoktu. Bu nedenle A bölgesindeki can kaybı, B bölgesinden daha fazla oldu. Saldırının hemen ardından A bölgesinden 38, B bölgesinden 28 ceset toplandı.

Bombacıların şoförü

Saldırının kilit ismi Halil İbrahim D.’nin görüntüsü soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde D., Gaziantep’e dönüş yolunda Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nin çıkışında bir benzin istasyonunun marketine giriyor, Güvenlik kameralarına yakalanan ve elinde su şişesi bulunan D.’nin rahat giyimi ve tavırları dikkat çekiyor. Saldırının gerçekleştiği saatlerde Ankara’da bulunan D., saat 15.00 sularında marketten çıkarak Ford Focus marka aracına bindi ve Gaziantep’e döndü.

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