Erdoğan: Ankara saldırısında IŞİD de, PKK da, El Muhaberat da, PYD de var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara katliamına ilişkin olarak, "Şurada garın önünde yaşanan olay terörün nasıl kollektif bir yapı olduğunu gösteiyor. Bu tamamen kollektif bir saldırıdır. Burada IŞİD de var PKK da var El Muhaberat da var PYD de var..." dedi.

Hak-İş Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Şurada garın önünde yaşanan olay terörün nasıl kollektif bir yapı olduğunu gösteiyor. Bu tamamen kollektif bir saldırıdır. Burada IŞİD de var PKK da var El Muhaberat da var PYD de var... Benim Kürt kardeşimin bu oyunu iyi tespit etmelidir. Bunlar için insan canının önemi yoktur. Daha eylemin olduğu anda bunu saray yaptı diyenlerin ne mantıklarda olduğunu anlamak lazım.

Bunlar işine başlarken Bismillah diyen alın teri akıtan kardeşlerimizden rahatsızlar. Millet diyen bayrak diyen vatandaşlarımızdan rahatsızlar. Hayatım boyunca milletin dertlerine çare üretmeye çalıştım. Kürt kardeşlerimizin maruz kaldığı tüm olumsuzlukları tüm iliklerime kadar ben de yaşadım. Tek unsuru konuşmanın art niyetli olduğunu söylemem lazım. Kürt kardeşlerimizin sorunlarını hep ön planda tuttuk. Bu ülkede ret sorununu inkar sorununu ortadan kaldırdık asimilasyon sorununu ortadan kaldırdık. Tüm kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Kardeş kardeşe nasıl bakarsa biz de Kürt kardeşlerimize öyle baktık öyle bakıyoruz ve bakacağız. Bizim ülke olarak fiziki sınırlarımız misak ı milli sınırlarından itibaren olabilir ama bizim manevi sınırlarımızın sonu yoktur. Myanmardaki Ace'deki insanlar benim kardeşim mi ? Kardeşim. Türki devlettekilerle kardeş miyiz? Kardeşiz. Her zaman bağrımıza bastık bağrımıza basacağız. Sadece sınırlarımızdaki Kürt Arap ve Türkmen kardeşlerimze değil sınırlarımızın dışındaki kardeşlerimizi de bağrımıza bastık."