Bakanlık, Ankara katliamında yaralanan vatandaşlara sağlık güvencesi yok diye fatura çıkardı!

Sağlık Bakanlığı Ankara katliamında yaralanan vatandaşların tedavi işlemleri için hastanelere genelge göndermediği için hastaneler, sosyal güvencesi olmayanlara tedavi masrafı çıkardı.

Evrensel'den Birkan Bulut ve Elif Ekin Saltık'ın haberine göre, Bombalı saldırıdan yaralı kurtularak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Çukurova Üniversitesi öğrencisi Adnan Karataş ve İstanbul Üniversitesi öğrencisi Uğur Gümüşkaya’nın aileleri önceki gün hasta hizmet servisi ve Genel cerrahi sekreterliğinden çağırıldılar. İki aileden de, çocuklarının sağlık güvencesi olmadığı gerekçesiyle tedavi ücreti talep ettiler.

Patlamada kuzeni Emre Karataş’la birlikte yaralanan Adnan Karataş’ın ailesine 300 lira ödemeleri gerektiği bildirildi. Emek, demokrasi, barış mitingine büyük umutlarla geldiklerini ancak bombalı saldırıdan kurtulup şimdi de hastane masrafıyla karşılaştıklarını söyleyen Adnan Karataş, elindeki belgeyi göstererek hastane kayıtlarında “ücretli” olarak gözüktüğünü belirtti. Karataş, bu durumla ilgili bir düzenleme yapılmazsa birkaç ay sonra tedavi için bir hastaneye gittiklerinde kendilerinden yine para istenileceğini dile getirdi.

Baba Bünyamin Karataş ise tedavi masrafını öğrendiklerinde şok olduklarını söyledi. Katliamda yaralanan oğlu ve yeğeni için uğraşırken bir de böyle bir durumla karşılaşmanın psikolojilerini de alt üst ettiğini belirten Karataş yetkililere seslenerek, “Çocuklarımıza terör mağduru deniliyorsa nasıl olur da para isteniyor” diye tepki gösterdi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesini aradığımızda ise ismini vermek istemeyen bir yetkili, “Hasta ve hasta yakınları hâlâ hastanede. Hastanın tedavisine devam ediliyor. Biz herhangi bir ücret talebinde bulunmadık” diye konuştu.

"26 bin lira istenmişti"

Uğur Gümüşkaya’nın babası Erol Gümüşkaya ile görüşen hastane yetkilileri ise oğlunun 25 yaşında olması nedeniyle sağlık güvencesinden yararlanamayacağını belirterek 26 bin TL masraflarının olduğunu söylemişti. Patlamada yaralanan birçok kişi gibi hastaneye acil bölümünden giriş yaparak ameliyata alınan Uğur Gümüşkaya için çıkarılan masraf, ailenin tepkisine neden oldu. Baba Gümüşkaya, hastane yetkilileriyle yaptığı görüşmede kendisinden para istenmediğini, ancak bakanlık tarafından olayla ilgili herhangi bir genelge gelmediği için bu masrafın çıkarıldığını söyledi.

"Adli vaka, dediler"

Kendisinin 4/C mağduru bir TEKEL işçisi olduğunu söyleyen Gümüşkaya, sağlık güvencesi olmasına rağmen patlamada yaralanan oğlunun sağlık güvencesinden yararlanamamasına tepki gösterdi. Gümüşkaya, “Hastane yetkililerine bunu ödemeyelim ama buradan sonraki tedaviler için hastaneye gittiğimde ne yapacağım diye sorunca, diğer hastanelerde de hastanın ‘adli vakada yaralanmış olduğunu’ söylememi istediler. Benim oğlum sokak kavgasına bıçaklanmadı. Bombalı katliamdan zor kurtuldu. Bağırsakları hâlâ dışarıda, vücudunda 6 tane bilye var. Devlet bile bunun terör olayı olduğunu söylüyorsa bizden nasıl para istenir?” dedi. Oğlunun uzun bir tedavi süreci olduğuna dikkat çeken Gümüşkaya, birkaç ay sonra bir hastaneye gittiklerinde de güvencelerinin olması gerektiğini vurguladı. Bombalı saldırıdan yaralı kurtulanların hastane masrafları için yasal düzenleme yapılması ve bunu belgeleyen kartların çıkartılması gerektiğini dile getiren Gümüşkaya, “12 gündür hastanedeyiz ve bu travmayı atlatamadım. Şimdi de utanmadan bizden para isteniyor” dedi.