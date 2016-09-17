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Gaziantep'te cemevine yönelik bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

Polis cemevinin bulunduğu sokaktaki esnafların kepenk açmasına izin vermedi

17 Eylül 2016 19:22

Gaziantep’te cemevine yönelik bombalı eylem istihbaratı alan polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Şahinbey ilçesi, Düztepe mahallesinde bulunan ve içerisinde Alevi Kültür Dernekleri’nin de bulunduğu cemevine yönelik bombalı eylem gerçekleştirileceği istihbaratına ulaşan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri cemevi önünde zırhlı araçlarla önlem alarak, sokağın her iki tarafına şerit çekti.

Önceki geceden beri alınan önlemlerin ardından cemevinin bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatılarak sokakta bulunan esnafların kepenk açmasına izin verilmedi.

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