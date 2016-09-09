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Diyarbakır'da bomba yüklü araç yakalandı

Arabanın içerisinde 100 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu

09 Eylül 2016 21:16

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde Hani İlçesi yol ayrımında bir içerisinde telsiz kontrollü 100 kilogram el yapımı patlayıcı bulunan bir araç ele geçirildi.

Bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçeleri yol ayrımında devriye görev yapan polis ekipleri, yol kenarına park edilmiş şüpheli bir araç belirledi. Polis, çevrede sinyal kesici cihazlar kullanarak geniş güvenlik önlemi aldı.  

Çağrılan bomba imha uzmanları, aracın el yapımı patlayıcı yüklü olduğunu belirledi. Bomba imha uzmanları patlayıcıyı etkisiz hale getirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen araçta yapılan incelemede telsiz kontrollü olduğu değerlendirilen 100 kilogram el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Araç içindeki patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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