T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ege Üniversitesi’nde bomba paniği

Fünye ile patlatılan çantadan spor kıyafetleri çıktı

09 Eylül 2016 02:22

İzmir Ege Üniversitesi kampüsü ana girişinde unutulan bir çanta panik yaşattı. Fünye ile patlatılan çantadan spor kıyafetleri çıktı.

Akşam’ın haberine göre olay, akşam saatlerinde Ege Üniversitesi kampüsü ana girişinde meydana geldi.

Kampüs girişinde bir duvarın dibinde bir sırt çantası gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatılan çantadan spor kıyafetleri çıktı.

ETİKETLER

ege üniversitesibombapanik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24