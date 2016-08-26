Gaziantep'teki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi

Gaziantep’teki terör saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Ömer İlhan tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırıda ölü sayısı 55'e yükseldi.

Geçen cumartesi günü Beybahçe Mahallesi'nde, pazar günü evlenecek olan Nurettin ile Besna Akdoğan çifti için sokakta kına gecesi düzenlendi. Törenin sonuna doğru kalabalığın ortasında çocuk yaştaki canlı bombanın üzerindeki intihar yeleğinin infilak ettirmesi sonucu 54 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan 4 yaşındaki Ömer İlhan da tedavi gördüğü hastanede bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 55’e çıkmış bulundu