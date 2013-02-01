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Yaşam

Gaziantep patlamasına 2 tutuklama

Gaziantep'teki fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

01 Şubat 2013 00:53

Gaziantep 4'ncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan Güneydoğu Galvaniz'de meydana gelen 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

Patlamadan sonra olayla ilgili olarak Güneydoğu Galvaniz'in ortağı Battal Gazi Külte polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Faciaya neden olan ekonomizörün montajını yapan Polgaz Mühendislik'in sahibi Berat Geyik ise avukatıyla savcılığa giderek teslim oldu.

2 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Battal Gazi Külte ve Berat Geyik tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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