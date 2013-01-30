Gaziantep'te galvaniz fabrikasında patlama: 8 ölü

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Gaziantep Valisi Erdal Ata, galvaniz fabrikasındaki patlamaya ilişkin, olarak yaptığı ilk açıklamada 6 kişinin hayatını kaybettinğini açıklamasına karşın ilerleyen dakikalarda ölü sayısının 8'e yükseldiği öğrenildi.

Geniş bir alana kurulan fabrikada yaşanan patlamada, çok sayıda yaralı olduğu ileri sürüldü. Galvaniz ürünlerinin imal edildiği yüksek sıcaklıktaki kazanlarda meydana gelen patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi geldi.

Savcılık soruşturma başlattı

Patlamanın ardından, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker gözetiminde Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme çalışmalarına başladı. Patlamanın olduğu bölgeyi güvenlik çemberi içine alan ekipler, olay yerinde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker gözetiminde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Yalım, yaptığı açıklamada, şu anda kendilerinin de patlamanın ardından, kayıp olma ihtimaline karşın arama çalışmaları yaptıklarını bildirdi.



Fabrika işçilerinden Fatih Karakahraman ise patlama sırasında fabrikanın ikinci bölümünde çalıştığını, büyük bir gürültü duyduklarını söyledi. Karakahraman, ''Patlamanın olduğu yere 50 metre uzaklıktaydık, patlamayla bütün camlar aşağı indi. Olay yerine gittik, yerde ölü ve yaralılar vardı. Yüreğimiz elimize geldi, bu çok zor bir şey Allah kimsenin başına vermesin'' dedi.

Bu arada, yangın ihtimaline karşın fabrikada 7 yangın söndürme aracının bekletildiği ifade edilirken, olay yerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçları getirildi. Patlamayı duyan işçilerin yakınları da fabrikaya geldi. Olay yerine girmeye çalışan işçi yakınlarını, polis yatıştırmaya çalıştı.



