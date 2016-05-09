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Gaziantep bombacısı şifreli notlarla talimat alıp saldırıyı düzenlemiş!

Güneş'in babası polise verdiği ifadede, "Keşke bana bırakmış olduğu notları ciddiye alsaydım. Ama bu tür şeylerden hiç anlamam" dedi

09 Mayıs 2016 10:20

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne, 1 Mayıs’ta 3 polisin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üyesi İsmail Güneş’in evinde şifreli notlara ulaşıldı. Polis notları aile bireylerine tek tek sordu. Notların saldırının nerde ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler içerdiği belirtildi. Güneş’in Suriye’de bomba eğitimi aldığı, bu eğitim sırasında bombalı eylemler için gönderilen şifreli notlar konusunda da eğitildiği belirtildi. Bombalı eylemle ilgili notların bir ay önce Suriye’den gelen bir IŞİD’li terörist tarafından İsmail Güneş’e verildiği ortaya çıktı. İsmail Güneş’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılan babası Süleyman Güneş, ele geçirilen notlar hakkında, “Keşke bana bırakmış olduğu notları ciddiye alsaydım. Ama bu tür şeylerden hiç anlamam. Telefonumu kullanırken bile yardım istiyorum. Böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan dahi geçmedi. Kesinlikle benim örgütle alakam yok. Oğlumun da olduğunu bilmiyorum “ dedi. İsmail Güneş’in eşi F. Güneş de savunmasında, eşinin böyle bir saldırıyı düzenleyeceğini bilmesi halinde kendisinin ihbar edeceğini kaydederek, “Eşimin böyle bir iş yapacağını bilsem ihbar ederdim” dedi.

Saldırıyı düzenleyen İsmail Güneş adlı terörist

 

Notları eve bıraktı

 

Notun yalnızca gönderen ve teslim alan bombacı teröristin anlayacağı şekilde hazırlandığı da ifade edildi. Emniyet notların içeriğini çözmek için çalışıyor.

 

“GPRS koymayı unuttuk”

 

Bomba yüklü panelvanın saldırı öncesi güzergahının GPRS sistemi olmadığı için tespit edilemediği de ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan panelvanı kiraya veren şirketten M.B., araca GPRS sistemini koymayı unuttuklarını belirterek “Patlamada kullanılan araç bizde boştaydı. Bir başka şirketten ortağım arandı. Boşta araç olup olmadığı soruldu. Biz de olduğunu söyledik. Sözleşmesini yaparak aracı kendilerine teslim ettik. Araçlarımızın yüzde 85’inde GPRS vardır. Bunu yapmayı unutmuşuz. Şimdiye kadar bildirimini yapmadığımız araç yoktur. Ancak aracı kiralayan komşumuz olduğu ve şirket olduğu için bildiremedik” dedi.

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