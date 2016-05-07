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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırıya ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

Gaziantep'te 1 Mayıs'ta gerçekleşen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetmişti

07 Mayıs 2016 00:52

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep’te meydana gelen patlama sebebiyle Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliğince konulan yayın yasağının, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığı bildirildi.

Gaziantep'te 1 Mayıs'ta, İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetmiş, 18'i polis 22 kişi yaralanmıştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 kişiden 32'si tutuklanmış, 19'u adli kontrol şartıyla biri de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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