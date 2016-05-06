Gaziantep'teki bombalı saldırıda yaralanan polis şehit oldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan polis memurlarından Mehmet Öter, tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit oldu. 1 Mayıs sabahı düzenlenen saldırıda şehit olan polislerin sayısı 3'e yükseldi.

Yaralı polis Mehmet Öter, pazar gününden bu yana tedavi görüyordu. Şehit polis, memleketi Elazığ'da son yolculuğa uğurlanacak.

Adliyeye sevk edilen 52 kişiden 32'si tutuklandı

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında 52 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı. Serbest bırakılan 20 kişiden 19'u için ise adli kontrol kararı verildi.