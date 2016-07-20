Gazi ve Dicle Üniversitesi rektörleri gözaltında

Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber, kampüs bahçesinde bileklerine kelepçe takılarak gözaltına alındı. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç da gözaltına alındı.

Dün Türkiye’deki tüm üniversitelerdeki dekanların istifasını isteyen YÖK, bugün yaptığı duyuruda, Gazi, Dicle, Yıldız Teknik ve Yalova Üniversitesi rektörlerinin yürütülen bazı soruşturmaların selameti açısından açığa alındığını açıkladı.

Açığa alınan Gazi Ünirversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber kampüs bahçesinde bileklerine kelepçe takılarak gözaltına alındı.