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YÖK, rektörler dahil tüm akademisyenlerin yurt dışına çıkışını yasakladı!

Yurt dışındaki görevliler de ülkeye çağırdı

20 Temmuz 2016 13:42

Rektörler dahil tüm akademisyenlerin yurt dışına çıkışı yasaklandı. YÖK, yurt dışındaki görevlileri de ülkeye çağırdı.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tüm rektörlerden, üniversitelerindeki 'paralel yapı' ile bağlantılı olduğu öne sürülen akademik ve idari personelin durumlarının ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında işlem yapılmasını, sonucun 5 Ağustos'a kadar Başkanlığa yazılı olarak gönderilmesini istedi.

 

YÖK ikinci bir talimata kadar Türkiye genelinde akademistenlerin bilimsel çalışmalar için yurtdışına görevlendirme yapılmasını yasakladı. Ayrıca yurtdışında çalışma yapan akademisyenlerin durumlarının ivedilikle incelenerek, bir zorunluluk görülmeyenlerin en kısa sürede geri çağrılmasını istedi. Rektörlerin de dahil edildiği bu uygulamanın resmi yazısı üniversitelere gönderildi.

YÖK dün de Türkiye genelinde bütün dekanların (bin 577) istifasını istemişti.

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