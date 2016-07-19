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Boğaziçi Üniversitesi'nde bütün dekanlar istifa etti

Rektör Yardımcısı Ali İzzet Tekcan imzasıyla öğretim üyeleri bilgilendirildi

19 Temmuz 2016 23:20

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK), bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam bin 577 dekanın istifasını istemesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün dekanlarının istifa ettiği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali İzzet Tekcan'ın, öğretim üyelerini ilettiği mesaj şöyle;

"Değerli Öğretim Üyeleri, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Emine Erktin, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Taylan Akdoğan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ayşegül Toker ve Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Günay Anlaş 19 Temmuz 2016 tarihinde biraraya gelerek durum değerlendirmesi yapmış ve dekanlık görevlerinden istifa etme kararı almışlardır. Tüm faaliyetlerin aksamadan sürmesi için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Bilgilerinize sunarım."

Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe bölümü hocalarından Lucas Thorpe haberi "Boğaziçi Üniversitesi'nde istenildiği gibi bütün dekanlar istifa etti" ifadelerini kullandı.

 

Gülay Barbarosoğlu rekor oy almıştı

 

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan seçim sonucunda, 2012 yılından bu yana rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu oyların yüzde 86’sını alarak birinci olmuş ve bu sonuçla üniversite tarihinde en çok oy alan rektör adayı olmuştu.

 

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