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'Gazetecilik suç değil, dürüst ve açık demokrasinin siperidir'

ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu, 14 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu

20 Aralık 2014 17:51

ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu, Gülen Cemaati bünyesindeki medya kuruluşlarına yönelik 14 Aralık operasyonunu yazılı bir açıklamayla kınadı.

Eş başkanlar Kentucky Cumhuriyetçi Milletvekili Ed Whitfield, Tennessee Demokrat Milletvekili Steve Cohen, Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Milletvekili Virginia Foxx ve Virginia Demokrat Milletvekili Gerry Connolly’nin imzasını taşıyan açıklamada, söz konusu operasyonların muhaliflere karşı bir intikam olarak algılandığına dikkat çekilerek, tüm gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

CHA’da yer alan habere göre, ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu’nca yapılan açıklama şöyle:

"Bu hafta sonu Türk medya kuruluşlarına yönelik muhaliflere karşı intikam olarak algılandığı görülen baskın, kaygı verici bir zulüm eylemidir. Gazetecilik suç değil, dürüst ve açık demokrasinin siperidir. Kongre Türk Dostluk Grubu’nun Eşbaşkanları olarak basın özgürlüğüne yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor ve bu gibi eylemlerin demokratik prensiplere saldırı anlamına geldiğine inanıyoruz.

Türkiye Dostluk Grubu’nın amacı her zaman ABD-Türkiye ilişkilerinin karşılıklı ortak değerlerini ve iki demokrasi arasındaki işbirliğini desteklemek olmuştur. Türk hükümetine demokratik prensiplere ve iki ülke arasında uzun süredir devam eden bu ilişkiye yönelik kararlılığını, hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan tüm gazetecilerin serbest bırakılması yoluyla ortaya koyması çağrısı yapıyoruz."

 

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