Hidayet Karaca: Bir gün bu kararı verenler benim oturduğum yere oturacak

14 Aralık operasyonunda tutuklanarak, Silivri Cezaevi'ne gönderilen Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, mahkemede yaptığı konuşmada, "Bir gün bu kararı verenler benim oturduğun yere oturacak" dedi.

Akşam saatlerinde sosyal medyaya düşen Hidayet Karaca'nın mahkemedeki o sözleri:

"Bir dizi ile tutuklanabiliyorsa bu bir hayali davadır önemli olan ülkede demokrasinin yerleşmesidir. Bu karar beklenen bir karardı. Zaten biz buradan çıkacağımızı tahmin etmiyorduk. Önemli olan dualarınız bizimle olsun. Cenab-ı Allah hayırlara vesile kılsın. Biz bugün tarihe geçeriz."

Ama bize bu kararı verenler bir delil gösteremedi. Hakim bey bir delil var mı, bir delil var, mı bir delil var mı?! Varsayımda Sabah Gazetesi'nin yazdığıyla. Hakim bey müsade edin konuşacağım burası mahkeme. Silahlar nerde? Örgüt yöneticiliği nerde nerde? Bir film de bir gün bu kararı verenler bugün oturduğum yere oturacaklar. Tarih buna şahit olacak. Allah rızası için üzülmeyin çalışın. Demokrasi için çalışın, Allah'a emanet olun."