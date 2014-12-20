Zaman çalışanları Ekrem Dumanlı'yı böyle karşıladı

Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonunda gözaltına alındıktan 6 gün sonra serbest kalan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Zaman gazetesine gelişinde mesai arkadaşları tarafından coşkuyla ve karanfillerle karşılandı.

Dün İstanbul Adalet Sarayı’ndan çıkan Ekrem Dumanlı’ya bugün gazetedeki mesai arkadaşları karşılama töreni düzenledi. ‘Ekrem abi hoş geldin’, ‘Ne paşalı ne saraylı, delikanlı Ekrem abi’, ‘Özgür basın susturulamaz’, ‘Hidayet Karaca Allah’a emanet’ sloganları altında binaya giriş yapan Dumanlı, burada gazete çalışanlarına seslendi.

Konuşmasında özgür basın ve demokrasi vurgusu yapan Dumanlı, “Sevgili dava arkadaşlarım! Sizin ve dünyanın şahitlik ettiği zor bir dönem yaşadık. Bu 6 gün içinde hak, hukuk, vicdan, adalet tanımayanlar, dünyada en son hakkımızda yapılabilecek çirkin ithamda bulundular. ‘Silahlı terör örgütü kurmak’, ‘terör örgüt üyesi olmak’ gibi insafsızca, vicdansızca ve hata yazılanları görünce ‘Allahsızca’ diyesim geliyor. Çünkü inanlar hakkında bir şey yazılırken insan eğer Müminse ahireti düşünmesi gerekir. Öbür alemde mahcup olacağı sözü söylememesi gerekir. Terör örgütü nedir? Kurucuları kimlerdir? Silahlı elemanları kimlerdir? Bunu Türkiye ve dünya çok iyi bilir. Bizim gibi karınca ezmez insanlara, kanun ve nizamdan ayrılmayan insanlara hakarettir ve basın özgürlüğüne vurulmuş darbedir” dedi.

'Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok'

Geçen 6-7 günlük süre içinde hiçbir şeye üzülmediğini ancak Türkiye’nin en değerli fikir adamlarına, gönül hareketine ‘cani’ muamelesi yapanlar gibi suçlamalar yapılmasının kendilerini incittiğini belirten Dumanlı, “Bu kadar korkunç bir yalanı doğrusu arkadaş sandığımız insanların dile getirebileceğini tahmin etmemiştik. Bu güzel müesseseye ‘din’ deme cesaretini gösteren ve bir dönem arkadaşlık yaptığımız bazı insanların var olabileceği aklımızın ucundan geçmedi. Ama bunu da yaşamak, görmek, tecrübe etmek varmış.” ifadesini kullandı.

Baskınlarla, operasyonlarla korkmayacaklarını belirten Dumanlı, “Hesabını veremeyeceğimiz bir şey yok ki adliyelerde savcılar ve hakimler karşısında dizlerimizin bağı çözülsün. Suçu olanların, bu ülkeye ihanet edenlerin dizlerinin bağı çözülecek. Hayatında karınca ezmeyen insanlara terörist diyenlerin bir dizlerinin bağı çözülecek. Adalet karşısında hesap verecekler. Masum insanlara akla hayale gelmedik suçlamada bulunan kin ve nefretle bir ayıbı günahı örtmek için yapılan saldırıyı bütün dünya gördü. Ama bir de sizin kahramanlığınızı gördü. Nasıl vedalaşılır, nasıl karşılanır bunu bütün dünyaya gösterdiniz.” şeklinde konuştu.