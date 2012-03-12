Gazetecilerin tahliyeleri için kim ne dedi?

T24 - İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Odatv davası kapsamında tutuklu yargılanan gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Şait Çakır ve Coşkun Musluk'un tahliyesine karar verdi. Şener ve Şık 375 gündür tutukluydu.

İşte tahliye kararına ilk tepkiler.

Ahmet Şık'ın ağabeyi Bülent Şık:

Herkesin tahliyesine yönelik beklentim vardı. Bekliyorduk. Eşi çok mutlu, sevindi. İnsani durumlar hep göz ardı ediliyor bu davalarda. Aileleri göz önünde bulundurulmalı. Bu kadar hukuktan uzak bir iddianameyi zaten TC.'ye yakıştıramamıştım.

Ahmet Şık’ın annesi Fatma Şık: Sevinçten uçuyorum

'Oğlu Ahmet Şık’ın tahliye edildiğini öğrenen Antalya’daki annesi Fatma Şık, sevinç gözyaşı döktü. Fatma Şık, oğlunun bugün tahliye edileceğine ilişkin hiç ümidinin olmadığını, haberi alınca sevinçten uçtuğunu söyledi.'

Fikret Bila: Yargı açısından önemli bir karar

'Çok olumlu bir gelişme. Yargı açısından da önemli bir karar. Tutuklu yargılama esas olmuş, tutuksuz yargılama iztizna haline gelmişti. İki meslektaşımızın tutuklanması kamu vicdanında yer bulmamıştı. Geç kalmış bir karar olarak görüyorum. Darısı diğer meslektaşlarımızın başına. Beklentilere uygun bir gelişme. Hükümetin getireceği yasayla özel yetkili mahkemelerin çalışma esasları değişebilir.'

Ertuğrul Mavioğlu: İnsanların hayatından bir sene çalındı

'İnsanların hayatından bir sene çalındı. Bu insanların mesleki faaliyetleri sorgulandı. Geride kalan yüz gazeteci daha var. Bu insanların durumu da konuşulmalı, tartışılmalı. Bu insanlar tutuklandığında kitaba bomba diyen Başbakan değil miydi? Böyle bir tablo olduğu müddetçe, buna karşı çıkan insanların sesi daha yüksek çıkmalı.'

Nazlı Ilıcak: Müesser Yıldız da serbest kalmalı

'Çok olumlu değerlendiriyorum. Keşke içerde olan diğer arkadaşlarımız da çıksa. Örneğin Müesser Yıldız da serbest kalmalı.'

Taha Akyol: Diğer davalarda da tahliye olacak

'Bundan sonra diğer davalarda da tahliye olacağı kanaatimdeyim. Onlar, Ergenekon'la suçlandılar. Demek ki bu karar Ergenekon'la suçlananların tahliyesine yol açacak bir emsal karar olacaktır.'

Ahmet Şık'ın Avukatı Akın Atalay: Şık'ın bir yıllık ömrüne olan olmuş oldu

'Sevinç çığlıkları geldi. Şık açısından söyleyebilirim: Şık'ın bir yıllık ömrüne olan olmuş oldu. Keşke bütün yargılamalar başka şekillerde yapılsa. Sevindirici bir karar olarak görüyorum. Kitap yazdığı için tutuklanan biri olma utancından ülkemiz kurtulmalıdır

Cezaevi günleri sıkıntılarla geçti. Onların durumunu içeride yatanlar anlar. Onun yarattığı bir psikolojik travma oluyor. O kadar kolay bir şey değil.'

AB'den tahliyelere ilk tepki ve 3 konuda uyarı

AB Genişleme Komiseri Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, yaptığı açıklamada, mahkeme kararıyla ilgili “memnun edici bir adım” ifadesini kullandı.

Stano, “Uygulamada ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik hakkı ve adil yargılanma hakkını tehlikeye atmaya devam eden yapısal sorunların çözülmesi” çağrısında bulundu.

Sözcü Stano, “Bilhassa Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümlerin değiştirilmesi gerekmektedir” dedi.

AB Komisyonu sözcüsü, Odatv davasında yakın takibi sürdürerek sonbaharda yayımlayacakları ilerleme raporunda bu konuya yer vereceklerini bildirdi.