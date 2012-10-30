Gazeteciler: Ölüm haberi yapmak istemiyoruz

Dışarıdaki bir grup gazeteci, 49. gününe giren açlık grevlerine duyarlılık çağrısında bulunarak "Ölüm haberi yapmak istemiyoruz" dedi.

1 Kasım Perşembe günü Galatasaray Meydanı'nda toplanacak olan gazeteciler bir günlük açlık grevi yapacaklarını duyurdular.

Gazetecilerin açıklaması şöyle:

"Açlık grevleri 49. gününde.

"İnsanların gün gün ölüme yürümesini daha önce de izlemiş gazeteciler olarak, ölüm haberi yapmak istemiyoruz.

"Yanlış anlamayın:

Çağrımız, direnişçilere değil. Amacımız onlara "bırakın, vazgeçin" demek değil.

"Çağrımız, direnişçilerin taleplerini yönelttiği yetkililere. Cumhurbaşkanı, başbakan, adalet bakanı, içişleri bakanı... Açlık grevinin durmasının koşullarını yerine getirecek olanlara. Talebimiz bir an önce adım atılmasıdır.

"Biz gazeteciler, bu çağrıyı dillendirmek, sesimizi kamuoyuna ve yetkililere duyurmak, "Ölüm haberi yapmak istemiyoruz" demek için 1 Kasım Perşembe'den itibaren bir günlüğüne Galatasaray meydanında açlık grevindeyiz.

"Hem gazetecileri hem de ölüm haberi okumak istemeyen herkesi yanımıza bekliyoruz.

"1 Kasım Perşembe, Galatasaray meydanı

Eylem saati: Perşembe 19:00/Cuma 21:00

Basın açıklaması: Perşembe 20:00"

Aziz Nesin'in oğlu gazeteci yazar Ahmet Nesin'de twitter hesabından eyleme katılacağını açıkladı.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nden bir grup öğrencide yarın (31 Ekim 2012) açlık grevlerine destek amaçlı üç günlük açlık grevi eylemine başlayacak.