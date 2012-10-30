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Önder: Öcalan'ın açlık grevi yapmadığını nereden biliyorlar

Önder, 'Açlık grevinin emirle yapıldığını söylüyorlar. Sen emirle kaç gün aç kalabilirsin' dedi

30 Ekim 2012 11:47

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder,"Açlık grevinin emirle yapıldığını söylüyorlar. Sen emirle kaç gün aç kalabilirsin! Bu zevzekliklere itibar edilmemeli” dedi. 

Sırrı Süreyya Önder, Enine Boyuna programında Ruşen Çakır, Cengiz Çandar ve Mehmet Ocaktan ile birlikte açlık grevlerini değerlendirdi.

“Öcalan niye açlık grevi yapmıyor” eleştirilerine cevap veren Önder şöyle konuştu: 

“Yapmadığını nereden biliyorlar. 1.5 senedir ‘Koster bozuk’ diyorlar. Milletin zekasıyla dalga geçmesinler. Açık açık ‘Görüştürmüyorum’ de. Kosterin parası neyse verelim, tamir edilsin."

Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’nın yaklaşımlarını önemsediğini belirten Önder, "Bugüne kadar hiçbir Adalet Bakanı açlık grevindekilerle  görüşmemişti" dedi.

Sistemin Kürt sorununu Adalet Bakanı’na havale ettiğini savunan Önder, şunları söyledi:

"Açlık grevi yapanların talebi daha iyi yemek, daha iyi koğuş, daha çok havalandırmaya çıkmak değil. Ana dilde savunma ve ana dilde eğitim isteniyor. Tecridin kaldırılması ve müzakere sürecinin başlaması isteniyor." 

Önder açlık grevlerinde çözüm alınamaması ve grevin daha tehlikeli boyutlara varması durumunda BDP olarak kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı. Önder, kendisinin de geçmişte 42 gün açlık grevi yaptığını söyledi.

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