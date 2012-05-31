Sırrı Süreyya ve İdris Naim Şahin arasındaki biber gazı kavgası son anda önlendi!

BDP 'li Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin arasında TBMM'de sert bir biber gazı tartışması yaşandı. Önder, İçişleri Bakanı Şahin'e "Ben de senin suratına biber gazı sıkacağım. Bak bakalım nasıl oluyor" dedi. Şahin ise Önder'e "beklerim" diye karşılık verdi. Ancak tartışma bununla da bitmedi. Önder, Şahin'e doğru yumruk savurdu. Önder'in yumruğu araya başka bir milletvekilinin girmesiyle hedefini bulmadı.

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder arasında “biber gazı ve eylemlere polis müdahalesi” konusunda tartışma yaşandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Muammer Güler başkanlığında toplanan Komisyon, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı” görüşüldü. Bakan Şahin, tasarı hakkında bilgi verirken, uluslararası göçün küresel bir olgu haline geldiğini ve devletlerin tek başına yönetecek bir alan olmaktan çıktığını söyledi.

Şahin, iltica ve mülteciliğin göçün ayrılmaz parçası olduğuna işaret ederek, uluslararası boyutu dışında bakanlıklar arasında işbirliğini de gerektirdiğini vurguladı. Bu alanda ayrı bir yasal düzenlemenin olmadığını belirten Şahin, bugünkü verilere göre, Türkiye'deki yabancı sayısının 217 bin 206'ya ulaştığını, yabancıların temel hak ve hürriyetlerinin ancak kanunla sınırlandırılabileceğini oysa ağırlıklı olarak ikincil düzenlemelerle sürdürüldüğünü kaydetti.

‘Böyle İçişleri Bakanlığı'nı çocuk bile yapar’

Şahin'in sunuşunun ardından milletvekilleri tasarıyla ilgili görüşlerini ifade etti.

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder , Yalova'da biber gazından dolayı öldüğü iddia edilen Çayan Birben olayında asıl vahametin Emniyet'in açıklaması olduğunu savunarak, açıklamada, “kavgayı ayırmadığı bizzat kavga ettiğinin” ifade edildiğini söyledi. “Velev ki kavga ediyordu” diyen Önder, İçişleri Bakanı Şahin'e dönerek, “Ben bu biber gazını Genel Kurul'da size sıkmayı düşünüyorum, bir görün ne menem bir şeydir” dedi.

Türkiye'nin nüfusunun yüzde 70'inin genç olduğunu, ancak ülkede asayiş olaylarında temel yaklaşımın “sağcı, solcu, Alevi, Kürt, Ermeni kim olursa olsun biber gazı, bomba, panzerle saldırmak, tutuklama, gözaltı” olduğunu ileri süren Önder, “Botaş'ı kıskandıracak düzeyde içimizi yakarak çıkıyor” diye konuştu.

Bakan Şahin'in kendisine “siz yakıyorsunuz” diye laf atması üzerine Önder, tepki göstererek, “Ne diyorsunuz 'Botaş'ı, enerji nakil hattını siz yaktınız' diyor. Kim yakmış?” dedi. Şahin, Önder'e, “Haydi gidelim yakanlarla birlikte mücadele edelim” diye karşılık verdi.

Komisyon Başkanı Güler'in, kendisini tasarı üzerinde konuşmaya davet etmesi üzerine Önder, “Kendi yurttaşına böyle davranan elin yabancısına kim bilir nasıl davranır” diye konuştu.

Önder, polisin toplumsal olaylarda nasıl davranması gerektiğinin sorgulanmasını isteyerek, “Yoksa böyle İçişleri Bakanlığını çocuk bile yapar. İnsani kırıntıları bile yok eden tekçi bir yaklaşım var. Jandarma, polis Trabzon'da HES'e karşı çıkan köylülere tokat atıyor. Yüzde 50 oy alan bir iktidarın özgüveni yok? Siz gelecekte bu olaylardan dolayı yargılanacaksınız” ifadelerini kullandı.

‘Hayvanca’ tartışması

AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, tasarı üzerinde görüşlerini ifade ederken, toplumsal olaylarda gazı sıkanın da gaz sıkılanın da insan olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi. Bürge, “Bir insan İETT otobüsünü niye yakar, durağı niye tekmeler, insanın ekmek teknesine niye zarar verir? Toplumsal olaylara yüzünü saklayarak gelen insanları suç noktasında ayırt etmek çok da kolay değil. Eğer hak talebiyle sizin hak aramanız bir başkasına hakkına tecavüz etmek, ona zarar vermek olmamalı. Dünyanın neresinde söyle hak arayışı var. Bunları insani hak talepler gibi göstermek doğru değil” diye konuştu.

BDP'li Önder, Bürge'nin sözlerine “Kamu-Sen'in hak arayışının neresi hayvancaydı?” diye sordu.

İçişleri Bakanı Şahin'in, “Ne dedin, hayvanca mı dedin?” diye tepki göstermesi üzerine Önder, ayağa kalkarak, “İndir elini, sen kimsin bana el kaldırıyorsun” diye bağırdı.

Önder'in, Şahin'e doğru yönelmesine milletvekilleri engel oldu. Şahin, kendisine doğru yönelen Önder'e, “gel” dedi. Önder de sesini yükselterek, “Bir dakika, bakan burada el mi kaldıracak, tehdit mi edecek? Sen önce bir Roboski'nin hesabını ver, onlar ne yaptı? Yeter, burayı cehenneme çevirdiniz. Ben İçişleri Bakanı 'nın marabası değilim, bana böyle konuşamaz. O burada ne ise ben de oyum” dedi.

Komisyon Başkanı Güler'in kendisinin temiz dille konuşmaya davet etmesi üzerine Önder, “Dönün kendi bakanınıza bakın, bize küfretti. Benim nasıl konuşacağıma kimse karar veremez. Bana nasıl el sallayarak konuşur? Bu nedir ya, Allah'ın hışmı afatı, kendi partisinin sözcüsü bile illallah etmiş” diye konuştu.

‘Polis eğitimsiz ve psikopat’

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ da hak arayışlarına müdahale konusunda sorun olduğunu belirterek, bu konuda polisin eğitilmesi gerektiğini savundu.

Serindağ, Kayseri Pınarbaşı'ndaki olaya da değinerek, “94 kilometre yol yapan bir aracı, bugünkü teknolojik imkanlarla durduracak bir mekanizma yok mu?” dedi.

Yeniden söz alan Bakan Şahin, polise yönelik “eğitimsiz, psikopat, sadist” gibi ifadeleri asla kabul edemeyeceklerini belirterek, her teşkilat ve camia içinde ideale aykırı kişiler olabileceğini söyledi. Her hafta polis yüksek disiplin kurulunun aldığı ihraç ve diğer kararlarını imzaladığını, aynı şekilde jandarmada resen ve disiplinsizlikten emekli edilen onlarca personel bulunduğunu anlatan Şahin, suç olaylarına karıştığı tespit edilen polis ve jandarma hakkında gereğinin yapıldığını anlattı.

Şahin,”Polis de Jandarma da kendi itibarını yükseltemeye çalışıyor. Bunu da başarmış durumda. 250 binlik teşkilat içinde 2, 3 veya 5 bini değişik derecelerde disiplinsizlikler yapmış olabilir ama 245 bini onları takip ediyor ve gereğini yapıyorsa, bu camiaya artık suçlamamız haksızlık olur. Polisin, jandarmanın moralini bozmaya yönelik sözlere tepki gösteriyoruz” dedi.