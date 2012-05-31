İşte 'zararsız' biber gazı ve Çayan!

Yalova'da kavga eden kişileri ayırmak için girdiği olay sırasında polisin sıktığı biber gazına maruz kalan ve daha sonra fenalaşarak hayatını kaybeden astım hastası Çayan Birben'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketine gönderildi. Öte yandan olay yerindeki internet kafeden elde edilen fotoğraf ise Çayan'ın nasıl fenalaştığını gözler önüne serdi.

Yalova’da ayırmaya çalıştığı kavga sırasında iddiaya göre, polislerin sıktığı biber gazından etkilenerek hayatını kaybettiği öne sürülen 31 yaşındaki Çayan Birben’in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için dün Adli Tıp Kurumu ’na getirildi.

Aile ve yakınları Çayan’ın otopsisinin tamamlanması içi kurum önünde bekledi. Gazetecilere olayla ilgili bilgi veren, Rize Pazar Subaşı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Demir , ‘Çayan kardeşimiz için elimizden gelenleri birkaç gündür yapmaya çalışıyoruz. Kimsenin istemediği bir sonuç, böyle olması istemezdik. Bundan sonra böyle olayların olmaması için elimizden geleni yapacağız. Devletin kolluk kuvvetleri halkına, işçisine, iş verenine, memuruna biraz daha özverili davranması gerekiyor. Büyük yalvarışlara rağmen, ki Yalova’da çok sevilen, tanınan bir kardeşimiz. Yalvarışları dinlemeyip biber gazı kullanarak böyle bir sonu hazırladılar’ şeklinde konuştu.

Çayan’ın dayısı Soner Haberal ise polise tepki göstererek ‘Çocuğun ölüm nedeni belli. Polislerin duyarlı ,özverili olmaması ,karşılarındaki insan çok büyük bir suçlu gibi davranmaları bu duruma neden oldu. 5-6 polis olay yerindeki üç dört genci tutamıyorsa, biber gazı kullanıyorsa ve özellikle yalvarıyorsa hasta olduğunu söyleyerek buna söyleyecek bir şey kalmıyor. Bugün Metin Bey’in de yıldönümü. Biber gazının nelere neden olduğu biliniyor. Mehmet Ali Şahin biber gazını herhalde eczanelerde de sattırmaya başlar’ dedi.

Çayan’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Rize’nin Pazar ilçesine götürüldü.