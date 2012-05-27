İdris Naim Şahin: Kalıcı etki bırakmayan gaz kullanıyoruz

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, talimata uygun ve insan sağlığı üzerinde kalıcı etki bırakmayan gaz mühimmatı kullanılmakta olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde kullanılmakta olan göz yaşartıcı gaz silahları ve mühimmatlarının, bütün modern ülke güvenlik teşkilatlarında olduğu gibi gerek kanuna aykırı olarak düzenlenen gerekse sonradan kanuna aykırı hale dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, özel maharet gerektiren operasyonlarda ve benzeri eylemlerde topluluğu dağılmaya zorlamak, belirli istikametlere yönlendirmek ve güvenlik güçlerine karşı yapılan direnişi kırmak amacı ile “Göz Yaşartıcı Gazlar ile Gaz Maskelerinin Kullanımı Kursu” alan personel tarafından “Göz Yaşartıcı Gaz Silahları ve Mühimmatları Kullanım Talimatı”na uygun olarak kullanılmakta olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Şahin, şöyle dedi: “Ülkemizin 1997 yılında taraf olduğu Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS) hükümleri çerçevesinde ‘göz yaşartıcı gaz mühimmatının insan sağlığı üzerinde kalıcı bir etki bırakmama’ şartı aranmakta ve yapılan laboratuar testleri sonucunda insan sağlığı üzerinde kalıcı etki bırakmayan gaz mühimmatı kullanılmaktadır.”

Bakan Şahin, kullanılmakta olan göz yaşartıcı gaz silahları ve mühimmatlarının, birimlerin yıllık ihtiyaçları belirlenerek bütçe imkanları doğrultusunda Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilerek, tespit edilen ihtiyaç miktarı kadar alınmakta olduğunu ifade etti.