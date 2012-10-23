Açlık grevine destek veren Dicle Anter'in çadırına polis müdahalesi!..

Öldürülen Kürt aydın ve yazar Musa Anter'in oğlu Dicle Anter Batman'da, kızı Rahşan Anter de İzmir'de 42. gününe giren PKK ve KCK mahkûmlarının açlık grevine destek amacıyla eylem başlattı. Dicle Anter'in destek amaçlı açlık grevi için Batman'da kurduğu çadıra polis müdahalesi oldu. Polis Anter'in çadırı kaldırmasını ve eylemini bitirmesini istedi. Rahşan Anter'in İzmir'deki eylemi ise, polis gözlemi altında ancak müdahale olmaksızın sürdürüyor.

İzmir'de Musa Anter'in kızı Rahşan Anter, Batman'da oğlu Dicle Anter cezaevlerinde 42’nci gününe giren açlık grevlerine destek amacıyla bir günlük eyleme başladı. Açlık grevlerine bir insan duyarlılığıyla yaklaştıklarını söyleyen Anter, "Başbakanın ’düşünmezseniz yoktur’ açıklamasına cevabımız şudur, İnsanız düşünüyoruz, siz düşünmüyorsanız sorun sizdedir" dedi.

Cezaevlerinde PKK davalarından hükümlü mahkûmlarla, KCK operasyonunda tutuklananların, ana dilde eğitim, kürtçe savunma hakkı ve Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için başlattıkları açlık grevi 42’inci gününe girdi. Musa Anter’in İzmir’de yaşayan kızı Rahşan Anter de, açlık grevlerine destek vermek amacıyla, Konak Meydanı’nda bir günlük eylem başlattı.



Rahşan Anter: İnsanlar ölmesin



Rahşan Anter, oturma ve açlık grevine üzerinde "Musa Anter’in çocukları, açlık grevindeki Ape Musanın torunlarının ölmemesi için kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyor. Anter Ailesi" yazılı parkartın önünde başladı.

Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin de desteğini alan Rahşan Anter, açlık görevi eyleminin sembolik olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"İzmir halkının ve Türk kamu oyunun dikkatini bu noktaya çekmek istiyorum. Bizim şu anda çok sorunumuz var. Ancak acil olan bu çocuklarımızı, insanlarımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı her an ölme durumuna biran önce çare bulunmasını istiyoruz. Burada bulunmamın gereğini de bu. Devlet olarak Türkiye’deki tüm insanlar olarak, bu insanlarımız ölmemesi için duyarlı olalım. 5 bin kişi havvanlar için için yürüdü. Ben de bir hayvanseverim onlarında arkasında oldum. Ama duyarlı olalım. Bugün sayıları hızla artan açlık grevindekilerin talepleri de görülsün. Bu kan davasının bitmesi için, akan kanın durması için, barış olması için yapıyorlar bu açlık grevini. Kuş tüyü yastık istemiyor onlar. İleride olabilecek durumlar için bir mesaj vermek istiyorlar. Ben önce bir insan, kadın ve anne olarak Musa Anter’in kızı olarak benim vazifem bu. Ben bugün bu açlık görevini yaptım, hepimiz sorumluyuz bu olanlardan, bununla dikkat çekmek istedim. Benim yaptığım açlık grevi tamamen sembolik. Türkiye’de sorunlar çok, ’Derdim çoktur hangisine yanayım’ türküsündeki gibi. Ama acil olan bu çocukların eylemlerine son verilmesidir. Bu Türk meselesine, kürt meselesine çekilmesin. Ben buna vatandaş olarak reaksiyon gösteriyorum. İnsan olarak buradayımç"

Rahşan Anter, basına dağıttığı yazılı açıklamasında ise, "Başbakanın ’düşünmezseniz yoktur’ açıklamasına cevabımız şudur, İnsanız düşünüyoruz siz düşünmüyorsanız sorun sizdedir" görüşlerine yer verdi. Rahşan Anter’in eyleminin 24 saat devam edeceği bildirildi.