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Politika

Gazeteciler Kılıçdaroğlu'na gözündeki çiziği sordu

Cumhuriyet Bulvarı'na kurulan barikatı geçerek, emniyet yetkililerinin yanına giden Kılıçdaroğlu, emniyet müdürleri ile konuştu

29 Ekim 2012 18:51

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkent’te düzenlenen "Cumhuriyet yürüyüşü"ne katıldığı sırada arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu, polisin sıktığı biber gazından etkilenmediğini ifade etti.

Cumhuriyetin 89. kuruluş yıldönümü nedeniyle Başkentte bir yürüyüş gerçekleştirildi. Anıtkabir'e yürüyüş yapılmasına izin vermeyen polis, barikatı aşmak isteyen gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

 

'Cumhuriyet yürüyüşü'ne biber gazı'

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’de düzenlenen törenlerin ardından Cumhuriyet yürüyüşüne katılmak için Ulus Meydanı’na geldi.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Bihlun Tamaylıgil, Kamer Genç, Hüseyin Aygün, Sinan Aygün de eşlik etti.

Sevgi gösterisinde bulunulan Kılıçdaroğlu'nun gelişi sırasında izdiham yaşandı. CHP'liler ile Türkiye Gençlik Birliği üyeleri arasında da kısa süreli arbede çıktı.

Cumhuriyet Bulvarı'na kurulan barikatı geçerek, emniyet yetkililerinin yanına giden Kılıçdaroğlu, emniyet müdürleri ile konuştu.

Bu sırada arkasındaki grup da barikatı aşmak istedi. Polis, bu gruba da biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından Kılıçdaroğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin de etkilendiği öne sürüldü.

 

'Biber gazıyla bayram mı kutlanır?'

 

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'liler, askeriyeye ait gazinoya girdi. Bir süre burada kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra yeniden meydana çıktı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Halk kutlamak istiyor, AKP engelliyor. Böyle bir tabloyu içimize sindiremiyoruz. Polisle, baskıyla, biber gazıyla, copla bayram mı kutlanır?. Cumhuriyeti kutlamaktan hiçbir güç bizi engellemeyecektir'' dedi.

Kılıçdaroğlu'yla görüşen emniyet yetkilileri daha sonra barikatları kaldırdı. Barikatların kaldırılmasının ardından onbinlerce kişi Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

 

Vatandaşlara teşekkür

 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin yürüyüşle ilgili sorularını yanıtladı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, polis barikatı kaldırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

 

‘Yahu savaşa mı gidiyorsunuz?’

 

Polisin müdahalesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Gençler Türk bayrağı açmak istiyor ama bazı kamu görevlileri, polisler onları tekmeliyor. Bayrak açmanın tekmelendiği bir bayramı yaşadık. O insanların ellerinde sadece Türk bayrağı vardı, başka hiçbir şey yoktu. Devletin polisi vardı, copu vardı, biber gazı vardı, panzerleri vardı, tankı vardı. Yahu savaşa mı gidiyorsunuz?” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin mücadeleyle kurulduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Cumhuriyet’e karşı bir hükümet nasıl kendisine 'Cumhuriyet hükümeti' diyor. Benim asıl anlamakta zorluk çektiğim nokta bu.

Yürüyüşe katılanlar taşkınlık yaptılar mı? Hayır. İnsan dövdüler mi? Hayır. Kapı, pencere, cam indirdiler mi? Hayır. Sadece ve sadece ellerinde bayraklar marş söylüyorlar, türkü söylüyorlar, eğlenmek istiyorlar.

AKP devletin partisi olarak stadyumda kutluyor bayramı, halk kendi bayrağıyla Cumhuriyeti kutlamak istiyor. Orada kim engel oluyor? Bir süre önce söyledikleri 'stadyumlarda bayram kutlanmaz, halk kutlamalıdır' denilen yerde halkın üzerine baskı kurarak 'siz niye bayramınızı kutluyorsunuz ' diyorlar.''

Bazı bayramları örnek veren Kılıçdaroğlu, ''Bayramlarda izin alınmaz, halk bayramları kutlar. Ellerine bu ülkenin al bayrağını alıp, bayram kutlaması yapan, pencerelerine şanlı Türk bayrağımızı asan bütün yurttaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Ben 'elimde bir Türk bayrağıyla geleceğim ve o toplantıya katılacağım' demiştim, geldim, katıldım” diye konuştu.

 

Gözündeki çizik

 

Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Gözünüzde bir çizik var. Olaylar sırasında mı oldu?'' sorusu üzerine, ''Hayır, bir problem yok'' dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama da yapan Kılıçdaroğlu, “Bu halk Cumhuriyetten yanadır, Cumhuriyet karşıtları dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur, kaybedecektir. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyeti ilelebet koruyacağız, savunacağız, yaşatacağız, kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

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