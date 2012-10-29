Biber gazından Kemal Kılıçdaroğlu da etkilendi!

Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki bazı milletvekilleri polis ekiplerinin sıktığı biber gazından etkilendi.

Ankara Valiliği'nin izin vermediği Cumhuriyet yürüyüşüne katılan gruba polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından barikatlar kaldırıldı ve grup Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kutlamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, aralarında Bihlun Tamaylıgil, Kamer Genç, Hüseyin Aygün, Sinan Aygün'ün de bulunduğu CHP milletvekilleri ile geldi.

Anafartalar Caddesi tarafından alana giriş yapan Kılıçdaroğlu'nun gelişi sırasında izdiham yaşandı. CHP'liler ile Türkiye Gençlik Birliği üyeleri arasında da kısa süreli arbede çıktı.

Polisin Cumhuriyet Bulvarı'na kurduğu barikatı geçerek, emniyet yetkililerinin yanına giden Kılıçdaroğlu, emniyet müdürleri ile konuşurken, arkasındaki grup da barikatı aşmak istedi. Polis, bu gruba da biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından CHP lideri Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'li milletvekilleri de etkilendi.