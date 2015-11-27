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Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'le dayanışmak için yürüyecek

Gazetecilere Özgürlük Platformu, 29 Kasım pazar günü saat 12:00’de Mecidiyeköy Cevahir Alışveriş Merkezi önünde toplanacak

27 Kasım 2015 22:59

Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP), Gumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklamasını protesto etmek için 29 Kasım pazar günü saat 12:00’de Mecidiyeköy Cevahir Alışveriş Merkezi (AVM) önünden, Şişli’deki Cumhuriyet binasına dayanışma yürüyüşü gerçekleştirecek. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin de aralarında bulunduğu 94 basın örgütünün oluşturduğu GÖP kitlesel bir yürüyüş ile Dündar ve Gül’e yapılan tutuklamaya karşı tek ses, tek yürek olacak.

Saat 12.00’de Mecidiyeköy’deki AVM önünde bir araya gelecek basın meslek örgütü temsilcileri, gazete binasına yürüyecek. Grup, daha sonra Cumhuriyet'in Şişli’deki binası önünde basın açıklaması yapacak.

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