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Gazeteci Geerdink'in beraat kararına itiraz geldi

Diken yazarı Frederike Geerdink, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açılmıştı

15 Nisan 2015 01:11

Hakkında "terör örgütü propagandası" yapmak suçlamasıyla açılan davada beraat eden Frederike Geerdink hakkındaki karara, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Diken'in haberine göre, 6 Ocak’ta "örgüt propagandası" yapmak suçlamasıyla Diyarbakır’daki evinden gözaltına alınan ve hakkında beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Geerdink’in karar duruşması dün Diyarbakır 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Mahkeme heyeti savcılığın mütalaasına uyarak beraat kararı vermişti.

Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı, Geerdink’in peşini bırakmadı. Başsavcı Vekili Vural Balcı, bugün kararın bozulması için temyiz yoluna gitti. Balcı, "usul ve yasaya aykırı hususlar" bulunduğu gerekçesiyle temyiz için mahkemeden gerekçeli kararı talep etti.

Hakkındaki suçlamaların yer aldığı savcılık dosyasında Geerdink’in tweet’leri ve Facebook sayfasından bazı görseller yer alırken, Diken için kaleme aldığı yazılar da bağlamından koparılarak alınıp "PKK propagandası" olarak yaftalanmış cümlelerden oluşuyordu.

Geerdink, itiraz kararını Diken’e değerlendirdi: “Daha bu sabah arkadaşlarıma, ‘İçimde bir his var, devlet benim peşimi bu kadar kolay bırakmayacak sanki’ demiştim. Haklı çıktım.”

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frederike geerdinkberaatgazeteciDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı

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