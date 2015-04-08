Savcı Geerdink'in beraatini istedi



PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 6 Ocak'ta gözaltına alınan ve hakkında beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Frederike Geerdink, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcının beraatini istediğini sosyal medya hesabından duyuran Geerdink, avukatının da bu talepten ''memnun olduğunu'' söyledi.

2006 yılında Türkiye'ye taşınan, 2012'den beri Diyarbakır'da yaşayan ve özellikle Kürt meselesine eğilen gazeteci, twitter hesabından yaptığı açıklamada hakimin bu durumda kendisini serbest bırakmasının beklendiğini söyledi. Geerdink, ayrıca hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu ifade ederek, ''Benim yaptığım hiçbir şekilde propaganda olarak görülemez. Suçlamalar gelişigüzel. İşimi yaparken daha özenli olamazdım'' satırlarını paylaştı.

Geerdink, asıl hakimin duruşmaya katılamaması nedeniyle kararın 13 Nisan'da açıklanacağını bildirdi.