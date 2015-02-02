Hollandalı gazeteci Geerdink hakkında 5 yıl hapis istemi

Diyarbakır’da geçen ay gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink hakkında 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Twitter hesabından PKK propagandası yaptığı iddiasıyla geçen ay Diyarbakır'da gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

DHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Geerdink hakkında hazırlanan iddianame 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Geerdink'in 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne Geerdink'in sosyal paylaşım sitelerinde PKK propagandası yaptığının ihbar edildiği ifade edildi.

İddianamede, ihbarlar üzerine yapılan incelemede Frederike Geerdink'in örgüt propagandası yaptığının tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, terörü öven ve devlet aleyhine olumsuz kanaat oluşmasına yönelik paylaşımlarda bulunmadığını belirttiği kaydedildi.

Geerdink'in yargılamasına önümüzdeki günlerde Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacağı öğrenildi.