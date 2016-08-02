Gazeteci Ercan Gün serbest bırakıldı, İbrahim Balta tutuklandı

15 Temmuz soruşturması kapsamında başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen Ercan Gün serbest bırakılırken, İbrahim Balta'nın ise tutuklanmasına karar verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe yerleşkesinde işlemlerinin tamamlanan 23 şüpheliden 21'i Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Bu süreçte teslim olan Ercan Gün ile İbrahim Balta, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 19 gazeteci ise aranıyor.

Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün, tutuklanması istemiyle sevkedildiği nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkı'nda yurtdışına çıkış yasağı konuldu. İbrahim Balta ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 gazeteci "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, Yakup Sağlam ve Arda Akın adli kontrol kararıyla, Mehmet Gündem ve Bülent Mumay ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Halen aranan gazeteciler

Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden Abdullah Abdulkadiroğlu, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Kamil Maman, Mahmut Hazar ve Selahattin Sevi'nin darbe girişiminden sonra, Ahmet Dönmez, Turan Görüryılmaz ve Ufuk Emin Köroğlu'nun ise 15 Temmuz'dan önce farklı tarihlerde yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapmasında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer gazeteciler Cevheri Güven, Erkan Akkuş, Ertuğrul Erbaş, Kerim Gün, Levent Kenez, Metin Yıkar, Muhammed Fatih Uğur ve Mürsel Genç de halen aranıyor.