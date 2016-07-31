T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Alkan dahil 6 Zaman yazarı tutuklandı!

İhsan Duran Dağı, savcılık kararıyla serbest bırakıldı

31 Temmuz 2016 02:39

OHAL Kararnamesi'yle kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet T. Alkan, Nuriye Akman, Lale Kemal ve Mustafa Ünal tutuklandı. İhsan Duran Dağı ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında kayyım atanmadan önce gazetede yönetici olan ve çalışan 47 kişi hakkında “FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltı kararı alındı. 

Ssavcılık ifadeleri alınan Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet T. Alkan, Nuriye Akman, Lale Kemal, Mustafa Ünal ve İhsan Duran Dağı, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Bulaç, Alpay, Alkan, Ünal, Ural ve Lale Kemal tutuklandı.

Ekrem Dumanlı'nın kaçması tutuklama gerekçesi sayıldı

 

 

Kararda, Zaman gazetesinin eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında terör suçundan tutuklama kararı sonrasında da altı gazetecinin Zaman Gazetesi'nde yazmaya devam ettiklerini vurgulandı.

6 gazeteci için tutuklama kararı veren mahkeme, Ekrem Dumanlı'nın "hakkında adli kontrol hükmüne rağmen yurtdışına kaçmış olmasını" da tutuklama gerekçesi saydı.

 

Sosyal medya paylaşımları ve yazıları darbe girişimini mazur gösterici bulundu

 

Mahkeme 6 gazetecinin "yazı ve sosyal hesap paylaşımlarının FETÖ'yü övücü, darbe girişimini mazur gösterici olduğu" tesbitiyle tutuklama verdi.

 

Gazeteciler için darbecilik suçlaması yok

 

Tutuklanan gazeteciler hakkında FETÖ üyeliği ve darbecilik suçlaması yok. "Yazdıkları mecra, ifadeleri, kaçma riski" tutuklanma nedeni.

 

17 gazeteci tutuklanmıştı

 

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu Seyit Kılıç, Bayram Kaya, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habip Güler, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Haşim Söylemez, Ali Akkuş, Yakup Çetin, Ufuk Şanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

 

ETİKETLER

şahin alpayali bulaçahmet alkan

İlgili Haberler

Eski Zaman yazarları Ali Bulaç, Mümtaz'er Türköne, Şahin Alpay ve A. Turan Alkan'a ters kelepçe

OHAL Kararnamesi'yle kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarının savcılık ifadeleri henüz alınmadı

Ertuğrul Özkök: Şahin Alpay'ın 'darbe üyesi' diye gözaltına alınmasını bana kimse anlatamaz

"Şahin Alpay, Karl Popper’in 'Açık Toplum ve Düşmanları' kitabını Türkiye’ye tanıtan aydındır"

Ailesi, 3 gündür gözaltında olan gazeteci Şahin Alpay’ın durumu hakkında bilgi alamıyor!

Alpay, 27 Temmuz'da gözaltına alınmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24