Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Alkan dahil 6 Zaman yazarı tutuklandı!

OHAL Kararnamesi'yle kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet T. Alkan, Nuriye Akman, Lale Kemal ve Mustafa Ünal tutuklandı. İhsan Duran Dağı ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında kayyım atanmadan önce gazetede yönetici olan ve çalışan 47 kişi hakkında “FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltı kararı alındı.

Ssavcılık ifadeleri alınan Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet T. Alkan, Nuriye Akman, Lale Kemal, Mustafa Ünal ve İhsan Duran Dağı, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Bulaç, Alpay, Alkan, Ünal, Ural ve Lale Kemal tutuklandı.

Ekrem Dumanlı'nın kaçması tutuklama gerekçesi sayıldı

Kararda, Zaman gazetesinin eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında terör suçundan tutuklama kararı sonrasında da altı gazetecinin Zaman Gazetesi'nde yazmaya devam ettiklerini vurgulandı.

6 gazeteci için tutuklama kararı veren mahkeme, Ekrem Dumanlı'nın "hakkında adli kontrol hükmüne rağmen yurtdışına kaçmış olmasını" da tutuklama gerekçesi saydı.

Sosyal medya paylaşımları ve yazıları darbe girişimini mazur gösterici bulundu

Mahkeme 6 gazetecinin "yazı ve sosyal hesap paylaşımlarının FETÖ'yü övücü, darbe girişimini mazur gösterici olduğu" tesbitiyle tutuklama verdi.

Gazeteciler için darbecilik suçlaması yok

Tutuklanan gazeteciler hakkında FETÖ üyeliği ve darbecilik suçlaması yok. "Yazdıkları mecra, ifadeleri, kaçma riski" tutuklanma nedeni.

17 gazeteci tutuklanmıştı

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu Seyit Kılıç, Bayram Kaya, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habip Güler, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Haşim Söylemez, Ali Akkuş, Yakup Çetin, Ufuk Şanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.