Gazeteci Alican Uludağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ı eleştirdiği paylaşımları nedeniyle dün ifadeye çağrıldı

Gazeteci Alican Uludağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı eleştirdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle dün ifadeye çağrıldı. Sabah ve Takvim gazeteleri ifadeye çağrılmayı 'gözaltı' olarak duyurdu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, "Gazeteci Alican Uludağ, düğünüyle gündeme gelen Ankara Başsavcısını eleştiren paylaşımları nedeniyle dün ifadeye çağrıldı. Bu, gazetecilere yönelik maalesef artık alıştığımız sindirme ve baskı uygulamalarından biridir. Uludağ'ın gözaltına alındığı yönündeki yalan haberler de gazetecileri kriminalize etme çabasının bir parçasıdır. Kimse eleştirilemez değildir. Uludağ ve tüm gazetecilerin görevi de aslen budur: Gazeteciler kamu adına yanlışları dile getirmekten vazgeçmeyecek." açıklamasını yaptı.

Kocaman, Bodrum’da bir gecelik konaklama bedeli 9 bin lira olan otelde birlikte tatil yaptığı nişanlısı Ayça Dursun’la, Ankara Sheraton’da yapılan düğünle gündeme gelmişti. Kocaman nikâhtan sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etmişti.

TIKLAYIN | ‘Bodrum’da helikopterli tatil ve Sheraton düğünü’ ile tartışılan Ankara Başsavcısı Kocaman, nikâhtan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

TIKLAYIN | ‘Bodrum’da helikopterli tatil ve Sheraton düğünü’ ile tartışılan Ankara Başsavcısı Kocaman’ın bu kez baldızı gündemde: Avukat olmadığı halde ‘avukat’ sıfatını mı kullanıyor?

TIKLAYIN | Başsavcının tartışılan tatil fotoğrafları; geceliği 9 bin liralık oteldeki tatil