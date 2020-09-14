Başsavcının tartışılan tatil fotoğrafları; geceliği 9 bin liralık oteldeki tatil

T24 ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın nişanlısı Ayça Dursun’la Bodrum’da yaptığı tatilde çektirdiği fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması tartışma yarattı. Dursun’un sosyal paylaşımında Kocaman’la birlikte tatil yaptığı turistik tesisi etiketlemesi ve tesisin bir gecelik konaklama bedelinin 9 bin liradan fazla olması tartışmaların odak noktası oldu.

HSK tarafından 2017’de atandığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine halen devam eden Kocaman, geçen Temmuz’da memleketi Çaycuma’da nişanlandı. Çaycuma’da yaşayan inşaat mühendisi Ayça Dursun’la evlilik yolunda ilk adımı atan Kocaman, bir süre önce nişanlısıyla birlikte Bodrum’da tatil yaptı.

Kocaman’ın nişanlısı Dursun, tatille ilgili fotoğrafları, konakladıkları tesisi etiketleyerek twitter’da paylaştı. Bu paylaşımın ardından 12 Eylül günü twitter’de AKP çocukları adlı bir hesaptan fotoğraf yayımlanarak eleştirel yorum yapıldı.

Aynı hesaptan yapılan paylaşımda devletin savcılara verdiği maaş miktarıyla ilgili soru yer aldı. Ayrıca, Kocaman’ın Dursun’la kaldığı turistik tesisin bir gecelik konaklama bedelinin 9 bin 300 lira olmasına da dikkat çekildi.

Bu paylaşıma yorum yapan başka bir hesaptan ise, Dursun’un fotoğrafında yer alan omuz çantasının fiyatının yaklaşık 16 bin lira olduğunu açıklandı.

Söz konusu paylaşıma yönelik yapılan bazı yorumlarda ise Kocaman ve Dursun’a destek verildiği görüldü.

Kocaman ve Dursun çifti, bu hafta sonu Ankara’daki düğünle dünya evine girecek.