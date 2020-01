Gazeteci adayları meznuniyet töreninde medyayı protesto etti

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Beyazıt Meydanı'nda toplanarak 'Meydyayayı maymun ettiniz evrim bizimle başlayacak' pankartı açtı. Ardından 'her yer taksim her yer direniş', 'her yer lice her yer direniş' ve 'satılmış edya olmayacağız' sloganları eşliğinde Merkez Kampüs'e girdiler.

Bugünkü haliyle medyada çalışmayı istemedikkerini söyleyen öğrenciler, sansürsüz medya için mücadele edeceklerini belirttiler.

Son sınıf öğrencisi Ulaş Çağrı Koçak, 'Bu sistemin bir parçası olmak istemiyoruz ve mücadelemizi vareceğiz. Bizim okulda gördüklerimiz ile piyasada olanlar aynı değil' dedi.

Öğrenciler, Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in tebrik mesajları okunurken yuhlayarak protesto ettiler.

Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Suat Gezgin 'Öğrencilerimizi sansür uygulasın diye yetiştirmiydoruz. Öğrencilerimizin medyayı bu şekilde eleştirmesini takdir ediyorum. Okulda özgür basın ve özgür habercilik nasıl yapılır diye öğretiyoruz. Öğrencilerimizin arkasındayız' dedi. Veliler de öğrencilerle birlikte slogan atıp pankart taşıdı. Törenin sonuda Gezi parkı ve Lice’de hayatı kaybedenlerin ismi okundu, öğrencileri ise 'burada' diye bağırdı.