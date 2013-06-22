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İzmir'de Gezi Parkı'nı eleştiren öğrenci sahneden indirildi

İzmir'de mezuniyet töreninde sahneye çıkan bir öğrenci Gezi Parkı protestolarını eleştirince sahneden indirildi

22 Haziran 2013 23:22

İzmir Karşıyaka’da lise öğrencisi Muhammet Sait Kurhan, mezuniyet töreninde ‘Gezi Parkı’ eylemini eleştirip ülkenin kaosa götürülmek istendiğini söyleyince öğretmenleri tarafından sahneden indirildi.

Karşıyaka Vali Erol Çakır Lisesi’nin Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, çeşitli gösteriler sunularak velilere izletildi. Lise son sınıf öğrencisi ve sınıf temsilcisi Muhammet Sait Turhal ise, il genelinde kendisine birincilik getiren şiirini okumak için sahneye anons edildi. Sahneye çıkıp herkesi “ Cümleten selamünaleyküm” diyerek selamladıktan sonra şiirini okumaya başlayan Kurhan, şiirini bitirmesinin ardından, “Müsaade ederseniz sınıf temsilci olarak iki kelam etmek isterim” diyerek konuşmasına başladı.

 

'Bir kaos ortamı oluşturulmaya çalışılıyor'

 


Konuşmasında son günlerde ülke genelinde yaşanan ‘Gezi Parkı’ olaylarına ilişkin olarak “Bir kaos ortamı oluşturulmaya çalışılıyor” diyerek konuşmasını sürdürmek isteyince okul müdüründen işaret alan öğretmenleri tarafından konuşmasını keserek sahneden inmesi istendi. Bir süre daha konuşan Kurhan, sahneden inmek zorunda kaldı.


'Hangi görüşten olursa olsun hoş değil'


İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, kendilerine konuyla ilgili ailenin bir başvurusunun henüz ulaşmadığını ancak okullarda hangi görüşten olursa olsun öğrenci ve öğretmenlerin konuşma veya eylemlilik içerisinde bulunulmasının doğru olmadığını belirtti. Bardakçı, “Öğrencinin orada, mezuniyet töreninde konuşacağı bir konu değil. Bize henüz böyle bir şey intikal etmedi. Eğer bu iddia doğru ise bir öğrencinin mezuniyet töreninde konuşması gereken bir konu değil bu. Orda her görüşten insan vardır, öğrencileri temsilen çıkan konuşan bir öğrencinin böyle bir konuşma yapmaması gerekir” dedi.

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