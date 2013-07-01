ODTÜ mezunları Gezi ve Lice'yi pankartlarına taşıdı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 3 bin öğrenci mezuniyet için düzenlenen törenin kortej yürüyüşü sırasında Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için gaz maskeleri takarak, pankartlar taşıdı. Radikal.com.tr'nin haberine göre mezunlar, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert ve Lice’de yaşamını yitiren Medeni Yıldırım’a da pankartlarında yer verdi. Yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarını taşıyan öğrenciler stadyumda karanfillerini fotoğrafların üzerine bıraktı.

Törende öğrenciler tarafından taşınan ve tebessüme de yol açan pankartlardan bazıları şöyle:

"Her yer Lice her yer Taksim"

"Velev ki marjinalim bundan size ne?!"

"Herkese bizden su TOMA'ya yok"

"Yeraltında zor tuttuğumuz %50 petrol var"

"Polis format at onurlu yaşa"

"Bu gazla mezun olduk"

"Kaç yıllık elektronikçiyiz böyle direnç görmedik"

"Yüzde 50’yi zor mezun ediyoruz"

"İrademiz çelikten kim korkar çevikten!"

"Ankara’nın gurur duyduğu tek polis Behzat Ç."

"Helikopteri biber gazı atın diye mi yapıyoz la"

"Biz sana biber kullanma demedik salça olarak yine kullan"

ODTÜ öğretim elemanları da "ODTÜ Ayakta" pankartı arkasında yürüyerek öğrencilerine destek verdi.

Çoğulcu demokratik bir ülke toplum barışının koşuludur

Törende konuşan ODTÜ Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, Taksim Gezi Parkı olaylarına değinerek, "Toplum olarak bu sınavdan başarıyla çıkmak, evrensel anlamda insan hakları ve temel özgürlüklerin güvence altına alındığı, gerçekten çoğulcu bir demokratik ülke, toplum barışının koşuludur. Ülkemizde özlenen demokrasi düzeyine erişilmesi ancak toplumumuzda insan haklarının, bireysel özgürlüklerin gerçekten içselleştirilmesi ve evrensel hukuk kurullarının ödünsüz olarak benimsenmesiyle mümkün olabilir" dedi.