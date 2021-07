Gaspar Noe ve Ari Folman filmleri Cannes seçkisinde

Bu yıl 74. kez düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nin seçkisine iki başarılı yönetmenin filmleri eklendi. Son olarak karşımıza Lux Æterna filmiyle çıkan Gaspar Noe'nin Vortex filmi ve Waltz With Bashir'in yönetmeni Ari Folman'ın Where Is Anne Frank? filmi, Cannes programında yer alacak.

Gaspas Noe'nin Vortex filmi ve Ari Folman'ın Where Is Anne Frank? filmi, yarışma dışı kategoride izleyici karşısına çıkacak.

Ayrıca Yohan Manca'nın ilk uzun metraj filmi La Traviata, My Brothers And I, Arnaud ve Jean-Marie Larrieu imzalı Tralala ve Audrey Estrougo imzalı Supremes, Cannes'da boy gösterecek.

Ek olarak özel gösterimi yapılacak filmler arasında Andrew Muscato'nun New Worlds, The Cradle Of A Civilization'ı; Noémie Merlant’nin Mi Iubita, Mon Amour'u; Maxime Roy’un Les Héroïques'u ve Wen Shipei’nin Are You Lonesome Tonight?'ı bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta açıklananlara göre, Cannes'da ayrıca Vin Diesel başrollü F9 filmi gösterimini yapacak.

Cannes Film Festivali'nde bu yıl Türkiye'den de bir film olacak. Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmi, Un Certain Regard kategorisinde izleyici karşısına çıkacak. Festival, 6 ile 21 Temmuz tarihleri arasında sinemaseverlere kapılarını açacak.

