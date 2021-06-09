74. Cannes Film Festivali'nin 'Yönetmenlerin 15 Günü' seçkisinde yer alacak filmler belli oldu

74. Cannes Film Festivali'nin 'Yönetmenlerin 15 Günü' seçkisinde yer alacak filmler açıklandı. Açılışını Between Two Worlds ile yapacak programda Joanna Hogg'un Tilda Swinton ve Richard Ayoade'li yeni filmi The Souvenir: II, Clio Barnard imzalı Ali & Ava ve Alice Rohrwacher'in Pietro Marcello ve Francesco Munzi ile birlikte yönettiği Futura yer alıyor.
Bu yıl 7-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Yönetmenlerin 15 Günü bölümü, açılışını Emmanuel Carrère‘in Juliette Binoche'lu yeni filmi Between Two Worlds – Ouistreham ile yapacak.
Filmloverss'ın haberine göre Firtnight Bölümü Başkanı Paolo Moretti, seçkiyi açıklarken herkes için acı dolu bir yılı geride bıraktıktan sonra bu yıl seçkiyi duyurabilme şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi. Seçkide yer alan 24 uzun metrajlı filmden 22 tanesinin yönetmeninin bu yıl ilk Cannes tecrübesi olacak. Seçkide yer alan filmlerin neredeye yarısı ise kadın yönetmenlere ait. Clio Barnard'ın yönettiği Ali & Ava, Alice Rohrwacher, Pietro Marcello ve Francesco Munzi'nin yönettiği Futura belgeseli ve Joanna Hogg'un Tilda Swinton ve Richard Ayoade'li The Souvenir: Part II filmleri ise dikkat çeken yapımlar arasında.
Seçkide aralarında Jafar Panahi'nin oğlu Panah Panahi'nin yönettiği Jadde Khaki (Hit the Road) ve Martin Scorsese'nin yapımcıları arasında yer aldığı, Antoneta Alamat Kusijanović'in yönettiği Murina dahil toplamda sekiz ilk film yer alıyor.
74. Cannes Film Festivali'nin Yönetmenlerin 15 Günü Seçkisi
Açılış Filmi
Ouistreham (Between Two Worlds) – Emmanuel Carrère
Kapanış Filmi
Our Men – Rachel Lang
Özel Gösterim
The Souvenir – Joanna Hogg
Uzun Metraj Filmler
A Chiara – Jonas Carpignano
Ali & Ava – Clio Barnard
Clara Sola – Nathalie Álvarez Mesen
De Bas Etages (A Brighter Tomorrow) – Yassine Qnia
Diarios De Otsoga (The Tsugua Diaries) – Miguel Gomes & Maureen Fazendeiro
El Empleado Y El Patron (The Employer and the Employee) – Manuel Nieto Zas
Entre Les Vagues (The Braves) – Anaïs Volpé
Europa – Haider Rashid
Futura – Pietro Marcello & Alice Rohrwacher & Francesco Munzi
Jadde Khaki (Hit the Road) – Panah Panahi
Intregalde – Radu Muntean
Luaneshat E Kodres (The Hill Where Lionesses Roar) – Luàna Bajrami
Les Magnétiques (Magnetic Beats) – Vincent Maël Cardona
Medusa – Anita Rocha da Silveira
Murina – Antoneta Alamat Kusijanović
Neptune Frost – Saul Williams & Anisia Uzeyman
A Night Of Knowing Nothing – Payal Kapadia
Re Granchio (The Tale Of King Crab) – Alessio Rigo de Righi & Matteo Zoppis
Retour A Reims (Fragments) – Jean-Gabriel Périot
Yong An Zhen Gu Shi Ji (Ripples Of Life) – Shujun Wei
The Sea Ahead – Ely Daghe
The Souvenir Part II – Joanna Hogg
Kısa Metraj Filmler
Anxious Body – Yoriko Mizushiri
El Espacio Sideral (The Sidereal Space) – Sebastián Schjaer
Simone Est Partie (Simone Is Gone) – Mathilde Chavanne
Sycorax – Lois Patiño, Matías Piñeiro
The Parents' Room (La Chambre Des Parents) – Diego Marcon
The Vandal – Eddie Alcazar
The Windshield Wiper – Alberto Mielgo
Train Again – Peter Tscherkassky
When Night Meets Dawn (Quand La Nuit rencontre l'Aube) – Andreea Cristina Borțun