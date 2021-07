74. Cannes Film Festivali'nin 'Yönetmenlerin 15 Günü' seçkisinde yer alacak filmler belli oldu

74. Cannes Film Festivali'nin 'Yönetmenlerin 15 Günü' seçkisinde yer alacak filmler açıklandı. Açılışını Between Two Worlds ile yapacak programda Joanna Hogg'un Tilda Swinton ve Richard Ayoade'li yeni filmi The Souvenir: II, Clio Barnard imzalı Ali & Ava ve Alice Rohrwacher'in Pietro Marcello ve Francesco Munzi ile birlikte yönettiği Futura yer alıyor.

Bu yıl 7-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Yönetmenlerin 15 Günü bölümü, açılışını Emmanuel Carrère‘in Juliette Binoche'lu yeni filmi Between Two Worlds – Ouistreham ile yapacak.

Filmloverss'ın haberine göre Firtnight Bölümü Başkanı Paolo Moretti, seçkiyi açıklarken herkes için acı dolu bir yılı geride bıraktıktan sonra bu yıl seçkiyi duyurabilme şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi. Seçkide yer alan 24 uzun metrajlı filmden 22 tanesinin yönetmeninin bu yıl ilk Cannes tecrübesi olacak. Seçkide yer alan filmlerin neredeye yarısı ise kadın yönetmenlere ait. Clio Barnard'ın yönettiği Ali & Ava, Alice Rohrwacher, Pietro Marcello ve Francesco Munzi'nin yönettiği Futura belgeseli ve Joanna Hogg'un Tilda Swinton ve Richard Ayoade'li The Souvenir: Part II filmleri ise dikkat çeken yapımlar arasında.

Seçkide aralarında Jafar Panahi'nin oğlu Panah Panahi'nin yönettiği Jadde Khaki (Hit the Road) ve Martin Scorsese'nin yapımcıları arasında yer aldığı, Antoneta Alamat Kusijanović'in yönettiği Murina dahil toplamda sekiz ilk film yer alıyor.

74. Cannes Film Festivali'nin Yönetmenlerin 15 Günü Seçkisi

Açılış Filmi

Ouistreham (Between Two Worlds) – Emmanuel Carrère

Kapanış Filmi

Our Men – Rachel Lang

Özel Gösterim

The Souvenir – Joanna Hogg

Uzun Metraj Filmler

A Chiara – Jonas Carpignano

Ali & Ava – Clio Barnard

Clara Sola – Nathalie Álvarez Mesen

De Bas Etages (A Brighter Tomorrow) – Yassine Qnia

Diarios De Otsoga (The Tsugua Diaries) – Miguel Gomes & Maureen Fazendeiro

El Empleado Y El Patron (The Employer and the Employee) – Manuel Nieto Zas

Entre Les Vagues (The Braves) – Anaïs Volpé

Europa – Haider Rashid

Futura – Pietro Marcello & Alice Rohrwacher & Francesco Munzi

Jadde Khaki (Hit the Road) – Panah Panahi

Intregalde – Radu Muntean

Luaneshat E Kodres (The Hill Where Lionesses Roar) – Luàna Bajrami

Les Magnétiques (Magnetic Beats) – Vincent Maël Cardona

Medusa – Anita Rocha da Silveira

Murina – Antoneta Alamat Kusijanović

Neptune Frost – Saul Williams & Anisia Uzeyman

A Night Of Knowing Nothing – Payal Kapadia

Re Granchio (The Tale Of King Crab) – Alessio Rigo de Righi & Matteo Zoppis

Retour A Reims (Fragments) – Jean-Gabriel Périot

Yong An Zhen Gu Shi Ji (Ripples Of Life) – Shujun Wei

The Sea Ahead – Ely Daghe

The Souvenir Part II – Joanna Hogg

Kısa Metraj Filmler

Anxious Body – Yoriko Mizushiri

El Espacio Sideral (The Sidereal Space) – Sebastián Schjaer

Simone Est Partie (Simone Is Gone) – Mathilde Chavanne

Sycorax – Lois Patiño, Matías Piñeiro

The Parents' Room (La Chambre Des Parents) – Diego Marcon

The Vandal – Eddie Alcazar

The Windshield Wiper – Alberto Mielgo

Train Again – Peter Tscherkassky

When Night Meets Dawn (Quand La Nuit rencontre l'Aube) – Andreea Cristina Borțun