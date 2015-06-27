T24 LogoT24 Logo
Gündem

Garo Paylan: 52 gündür direniyoruz ancak biz adaleti 100 yıldır bekliyoruz, Kamp Armen soykırımın belgesidir!

Zartonk ve Kamp Armen Dayanışması, Kamp Armen'in iadesi talebiyle bir eylem düzenledi

27 Haziran 2015 02:04

Aralarında Hrant Dink'in de bulunduğu Ermeni çocukların kaldığı Tuzla'daki Kamp Armen Yetimhanesi'nin iade edilmesi talebiyle Tünel Meydanı'nda toplanan "Zartonk ve Kamp Armen Dayanışması", bir yürüyüş gerçekleştirdi.

“Şikayetim var ey insanlık, bizi yarattığımız uygarlığınızdan attılar" yazılı pankartlar taşıyan grup, saat 19.30'da başlayan yürüyüş boyunca “Bu daha başlangıç / Mücadeleye devam" ve “Hepimiz Hrant'ız / Hepimiz Ermeniyiz" sloganları attı.

Yürüyüşün sonunda grup adına basın açıklamasını HDP Milletvekili adayı Diren Cevahir Şen okudu. Şen, “Tuzla'daki Ermeni yetimhanesi Kamp Armen, tam 32 sene önce bilinçli bir devlet politikası ile gasp edilmiş, hiçbir yasal dayanağı olmadan elimizden alınmıştır. Bizler 52 gündür Kamp Armen'in devlet tarafından el konulma halinin sona erdirilmesini ve gerçek sahibi olan Ermeni halkına geri verilmesini istiyoruz" dedi.

Yürüyüşe destek veren HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise şunları söyledi:

“Arkadaşlar, 52 gündür direniyoruz. Ancak biz adaleti 100 yıldır bekliyoruz. 100 yıl önce işlenen suça bakamayanlar, tarihçilere bırakanlar, Kamp Armen'e bakmalılar. Madem tarihe bakamıyorsunuz, bugüne gelelim, Kamp Armen'e bakalım. Kamp Armen soykırımın belgesidir. Bizim katledilmiş halkımızın ve soykırıma uğramış kültürümüzün bir hatırası, hafıza mekanıdır. Yüzleşmeye bugünden başlayalım dedik. Kamp Armen'in iadesini istiyoruz. Hemen bugün istiyoruz. Arkadaşlarımız 52 gündür direniyorlar. O direnişin bir an önce sonlanmasını ve yıllar sonra Hrant Dink'in ruhunu şad etmek için bekliyoruz."

Açıklamaların ardından eylem sona erdi.

ETİKETLER

kamp armentuzla ermeni yetimhanesiyürüyüşeylemgaro paylan

İlgili Haberler

'Oy devşirmek için yalan söylüyorlar, Kamp Armen iade edilmedi'

Kamp Armen Dayanışması: Mal sahibi kampı bağışlayacağını söyledi ama…

Kamp Armen Dayanışması: Kamp ısrarla iade edilmiyor, süreç şeffaf değil

'Orada sadece Ermeni halkı yok. Ermeni halkının dostları da var'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24