Garo Paylan: 52 gündür direniyoruz ancak biz adaleti 100 yıldır bekliyoruz, Kamp Armen soykırımın belgesidir!

Aralarında Hrant Dink'in de bulunduğu Ermeni çocukların kaldığı Tuzla'daki Kamp Armen Yetimhanesi'nin iade edilmesi talebiyle Tünel Meydanı'nda toplanan "Zartonk ve Kamp Armen Dayanışması", bir yürüyüş gerçekleştirdi.

“Şikayetim var ey insanlık, bizi yarattığımız uygarlığınızdan attılar" yazılı pankartlar taşıyan grup, saat 19.30'da başlayan yürüyüş boyunca “Bu daha başlangıç / Mücadeleye devam" ve “Hepimiz Hrant'ız / Hepimiz Ermeniyiz" sloganları attı.

Yürüyüşün sonunda grup adına basın açıklamasını HDP Milletvekili adayı Diren Cevahir Şen okudu. Şen, “Tuzla'daki Ermeni yetimhanesi Kamp Armen, tam 32 sene önce bilinçli bir devlet politikası ile gasp edilmiş, hiçbir yasal dayanağı olmadan elimizden alınmıştır. Bizler 52 gündür Kamp Armen'in devlet tarafından el konulma halinin sona erdirilmesini ve gerçek sahibi olan Ermeni halkına geri verilmesini istiyoruz" dedi.

Yürüyüşe destek veren HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise şunları söyledi:

“Arkadaşlar, 52 gündür direniyoruz. Ancak biz adaleti 100 yıldır bekliyoruz. 100 yıl önce işlenen suça bakamayanlar, tarihçilere bırakanlar, Kamp Armen'e bakmalılar. Madem tarihe bakamıyorsunuz, bugüne gelelim, Kamp Armen'e bakalım. Kamp Armen soykırımın belgesidir. Bizim katledilmiş halkımızın ve soykırıma uğramış kültürümüzün bir hatırası, hafıza mekanıdır. Yüzleşmeye bugünden başlayalım dedik. Kamp Armen'in iadesini istiyoruz. Hemen bugün istiyoruz. Arkadaşlarımız 52 gündür direniyorlar. O direnişin bir an önce sonlanmasını ve yıllar sonra Hrant Dink'in ruhunu şad etmek için bekliyoruz."

Açıklamaların ardından eylem sona erdi.