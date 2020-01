'Oy devşirmek için yalan söylüyorlar, Kamp Armen iade edilmedi'

Tuzla'daki Ermeni yetimhanesi Kamp Armen'in iade süreciyle ilgili olarak yapılan açıklamada, " Bugün oy devşirmek için bazı Ermeniler, kampın iade edildiğine ve tapunun alındığına dair haberler çıkarıyorlar. Kamp ile ilgili böyle bir gelişme yok" denildi.

"Kamp Armen Dayanışması" ile "Nor Zartonk İnisiyatifi" Tuzla'daki Ermeni Yetimhanesi'yle ilgili basın toplantısı yaptı.

"Kamp Armen Dayanışması" ile "Nor Zartonk İnisiyatifi" sözcüleri Sayat Tekir ve Uraz Kaspar, Tuzla'daki Ermeni yetimhanesinin (Kamp Armen) yıkılmaması ve tapunun geri alınması için başlatılan eylemde geride kalan bir aylık süreci ve gelinen son noktayı değerlendirmek üzere Beyoğlu Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği'nde basın toplantısı düzenlediler.

‘Oy devşirmek için’

Toplantıda konuşan Sayat Tekir, Kamp Armen'in yıkılmaması ve Ermeni halkına iade edilmesi için başlattıkları mücadelede 30. güne girildiğini söyledi. Bazı Ermeni basın organlarında "Kamp Armen iade edildi" şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirten Tekir, "Bugün oy devşirmek için bazı Ermeniler, kampın geri iade edildiğine ve tapunun alındığına dair haberler çıkarıyorlar. Bu haberleri yapanları kınıyoruz. Kamp ile ilgili böyle bir gelişme yok. Ne yazık ki Ermeni toplumunda böyle haber yapanlar var" diye konuştu.

‘Mal sahibi kampı bağışlayacağını söyledi ama…’

Tekir, "Biz 30 gündür Kamp Armen'deyiz. 30 gün önce dozerler yıkım için geldiğinde birçok aktivist ile birlikte Nor Zartonk ve Kamp Armen Dayanışması olarak direnişimize 30 gündür devam ediyoruz. Mal sahibi Fatih Ulusoy, kampı bağışlayacağını söyledi. Ancak henüz bir gelişme yok" dedi. Daha sonra Sayat Tekir ve Uraz Kaspar, Kamp Armen Dayanışması ve Nor Zartonk tarafından hazırlanan basın açıklamasını sırayla okudular. Açıklamada Kamp Armen eylemine destek veren siyasi yapılar, sivil toplum kuruluşları ve Ermeni halkına teşekkür edilerek, "Devletin gaspına ve yalanlarına karşı Hrant'ın Atlantis'inde, çocuk yuvamızda tam 30 gündür direniyoruz. Dozerlerin bir yanını kopardığı, Hrant'ın, Rakel'in ve burada yetişmiş 1500 çocuğun emaneti Kamp Armen'i var gücümüzle koruyoruz. Ermeni toplumunun bu topraklar üzerinde bir travma daha yaşamaması, anılarının bir kez daha silinmemesi ve bir kez daha soykırıma uğramaması adına direniyoruz. Mücadelemiz ilk günkü gibi kararlılık ve konu ile ilgili hiçbir gelişme yokken özellikle son dönemde kamuoyunda 'Kamp Armen iade edildi' haberleri, yalanları dolaşıyor. Ne kamp iade edildi ne de ortada kazanılmış bir zafer var. 30 günlük direnişe ilk günden beri desteklerini esirgemeyen tüm siyasi yapılar, sivil toplum kuruluşları ve her zaman yanımızda olan halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

'Kamp Ermeni halkına iade edilmelidir’

Kamp Armen'in mülkiyet sorununa da değinilen açıklamada, "Kamp Armen'in mülkiyet sorunu, 'azınlık' vakıfları taşınmazları meselesine örnek teşkil etmemesine özen gösterilerek çözülmeye çalışılmaktadır. 36 beyannamesi ile gasp edilmiş diğer azınlık mülkleri, emsal davalar oluşturulmadan çözülmekte ve hukuksuzluk korunmaktadır. Talebimiz Kamp Armen, koşulsuz, şartsız ve ivedilikle asıl sahibi olan Ermeni halkına iade edilmelidir. Taleplerimiz tümüyle karşılanana kadar her türlü koşulda Kamp Armen'deki direnişimiz devam edecektir" dendi.