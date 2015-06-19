Kamp Armen Dayanışması: Kamp ısrarla iade edilmiyor, süreç şeffaf değil

Kamp Armen Dayanışması üyesi Burak Özgüner, Tuzla'daki Ermeni yetimhanesi Kamp Armen'in ısrarla iade edilmediğini söyledi. Düzenlenen basın toplantısında Özgüner, ''45 günden beri direnişimiz devam ediyor. Çeşitli beyanlar var. Şeffaf yürütülmeyen bir müzakere süreci var. Orada sadece Ermeni halkı yok. Ermeni halkının dostları da var" ifadelerini kullandı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kamp Armen Dayanışması ile Nor Zartonk İnisiyatifi yetkilileri, Tuzla'daki Ermeni yetimhanesi Kamp Armen’in yıkılmaması ve tapunun geri alınması için Cezayir Restaurant’ta açıklama yaptı.



Kamp Armen Dayanışması üyesi Özgüner, ‘’Bu tapunun devri gerçekleştirilmiş olsa bile bu devlet tarafından yada mülk sahibi olduğu iddia edilen kişi tarafından Ermeni halkına sunulmuş olan bir lütuf olmayacaktır. Bu zaten halihazırda devletin kanunuyla mevzuatıyla gasp edilmiş bir mal. Bunun iade edilmesini biz lütuf olarak görmüyoruz. Bu konuda yüzlerce örnek varken Anadolu’da İstanbul’da Türkiye’nin dört bir yanında bunların tamamının iade edilmesi gerekiyor. Değiştirilen vakıflar kanununun prosedürlerle farklı ayak diretmelerle son derece zorlu bir süreç’’ dedi.



Basın açıklamasını okuyan Diren Cevahir Şen, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na seslenerek şöyle konuştu:



''Tapu devri sorununun çözümü için talimat verdiği ifade edilen dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na soruyoruz? Türkiye Cumhuriyeti devletinin el koyduğu bu kampın tapu devri daha ne kadar geciktirilecektir? Devletçe el konulan Kamp Armen, neden Davutoğlu'nun partisi tarafından seçim malzemesine dönüştürülmüştür?''