Gareth Bale, Türkiye maçında turnuva rekoru kırdı

Galler, A Milli Takım'ı 2-0 mağlup ederken Gareth Bale performansıyla Avrupa Şampiyonası tarihine geçti.

EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 3-0'lık İtalya yenilgisinin ardından Galler'e de 2-0'lık skorla boyun eğdi.

Galler'in yıldız futbolcusu Gareth Bale, Türkiye karşısındaki oyunuyla dikkat çekerken yaptığı iki asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Gareth Bale, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti

Yıldız futbolcu Türkiye karşısındaki performansıyla Avrupa Şampiyonası tarihine geçti.

The Analyst'e göre Gareth Bale, Türkiye maçında 5 kez gol şansı yarattı. Bu rakam, istatistiklerin tutulduğu 1980'den bu yana bir maçta ulaşılan en yüksek rakam olarak dikkat çekti.

Gareth Bale yaptığı iki asistin yanı sıra gole de yaklaşmış ancak penaltı atışından yararlanamamıştı.

EURO 2020 haberleri için tıklayın...

FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

TIKLAYIN - Şenol Güneş: Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız

TIKLAYIN - EURO 2020 | A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?