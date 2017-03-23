T24 LogoT24 Logo
Çevre

Ganj ve Yamuna nehirleri de canlı varlık statüsü kazandı

Yeni Zelanda Meclisi bir yasa geçirerek bir nehre, Whanganui Nehri'ne, insan statüsü tanımıştı

23 Mart 2017 20:53

Yeni Zelanda’da Maoriler tarafından kutsal sayılan Whanganui Nehri‘ne hukuki statü verilmesinin ardından benzer bir karar da Hindistan Yargısı’ndan geldi. Hindistan’ın Büyük Ganj ve Yamuna nehirleri de mahkeme kararı ile canlı varlık olarak kabul edilip hukuki statü kazandı.

Democracy Now’ın Yamuna Networks’ten alıntılayarak verdiği habere göre Büyük Ganj ve Yamuna nehirleri de insana atfedilen her hukuki hakka sahip olacak ve mahkemelerce aynı statüde değerlendirilecek.

İnsan olan nehir

Ganj Nehri, Hindistan’da yaşayan 1 milyarı aşkın insan tarafından kutsal kabul ediliyor. Karar, Kuzey Hindistan’ın  Uttarakhand eyaleti mahkemesi tarafından verildi.

Mahkeme kararını veren hakimler Rajeev Sharma ve Alok Singh Ganj ve Yamuna’nın kutsal sayıldıklarının altını çizerken, nehirlerin de insanlar gibi yasal ve yaşayan varlıklar olduğuınu, aynı insanların olduğu gibi onların da benzer haklara sahip olduklarını belirttiler.

Ekolojistler Yeni Zelanda’nın Whanganui Nehri’nden sonra Ganj ve Yamuna nehirlerinin de hukuki statüye kavuşmasından oldukça mutlu. Bu kararın ardından nehirlerdeki kirliliğin artmasının ve insan kaynaklı zararların önüne geçilebileceği düşünülüyor.

 

 

ETİKETLER

Ganj NehriYamuna Nehricanlı varlık statüsükazandıYeni Zelandainsan olan nehirWhanganui Nehri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24