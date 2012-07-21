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Dünya

Gangster Squad filmi Batman saldırısına ilham mı verdi?

Warner Bros. ABD'de "Batman" filminin gösteriminden önce yine kendi yapımı olan "Gangster Squad" adlı bir mafya filminin fragmanını oynattı

21 Temmuz 2012 15:21

Yapım şirketi Warner Bros, "Batman" filminin gösteriminden önce diğer bir yapımı olan "Gangster Squad"in fragmanını yayınladı. Fragmandaki bir sahne, dünkü katliamla büyük bir benzerlik gösteriyor.
 
ABD'nin Denver kentinde "Batman" üçlemesinin son filmi "The Dark Knight Rises" filminin gösteriminde, sinema salonunu basan saldırgan, 12 kişiyi öldürdü. Katliam sonrası "Batman" filminin yapımcısı Warner Bros şirketine ise, ABD'li film eleştirmeni Nikki Finke'den sert eleştiri geldi.

Sinema eleştirmeni Nikki Finke "Deadline Hollywood" adlı internet sitesine yazdığı habere göre, dünyanın en büyük film yapım şirketlerinden biri olan Warner Bros. ABD'de "Batman" filminin gösteriminden önce yine kendi yapımı olan "Gangster Squad" adlı bir mafya filminin fragmanını oynattı.


Katliama benzer sahne


"Gangster Squad" filmi 1949'da Los Angeles'ta bir mafya babasının hikayesini anlatıyor. "Batman" filmi öncesinde gösterilen fragmanda ise, bir sahne, Denver'daki katliamla büyük bir benzerlik gösteriyor. Sahnede, sinemada perdenin arkasında çıkan 4 silahlı kişi, izleyicilerin üzerine kurşun yağdırıyor.


Fragmanın yayını devam etti


Sinema eleştirmeni Finke'nin Warner Bros eleştirisi ise tam bu noktada. 12 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanmasına yol açan katliam gerçekleştikten sonra bile, Warner Bros, "Batman" filminin gösteriminden önce söz konusu fragmanı göstermeye devam etti.

Finke, Warner Bros yetkililerini arayarak, fragmanın kaldırılmasını talep etti ancak yetkilinin verdiği cevap ABD'li sinema eleştirmenini şoke etti. Verilen cevapta, Warner Bros yönetiminin fragmanın kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda bir toplantı yaptığı yönündeydi. Gelen eleştiriler üzerine, Warner Bros şirketi, "Gangster Squad" adlı filmin fragmanını gösterimden kaldırdı.


'Gişe etkilenmeyecek'


Warner Bros şirketi, katliamın "Batman" filminin gişe gelirlerini etkilemeyeceğini açıkladı. "Batman" filminin sadece ABD'de cuma günü 80 milyon dolar gişe yaptığı açıklandı. Dünya genelinde gişesi ise 120 milyon dolar olarak açıklandı.

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