'Bireysel silahlanma' ABD'nin tekrar gündeminde

IŞIL ÖZ

‘Bireysel silahlanma’ konusu ABD’de yeniden gündeme geldi.

Pew Araştırma Merkezi tarafından nisan ayında bir anket düzenlenmiş ve ankete katılanların yüzde 49’u kendilerini korumak için bireysel silahlanmanın şart olduğunu, yüzde 45’i ise silah mülkiyetinin kontrol altına alınmasının önemini vurgulamıştı.

Denver’da yaşanan facia sonrası, “sinemada bulunan kitle içinde bir kişi dahi silahlı olsaydı, sonuç bu kadar kötü olmazdı” diye düşünenleri ele alırsak anket sonucu pek şaşırtıcı değil.

Bu seçim yılında silahlanma yasasının yeniden gündeme geleceği öngörülüyor ama malum silah lobisinin politika üzerindeki etkisi herkes tarafından biliniyor.

“Bireysel silahlanma, beraberinde “ölümü” getiriyor. ABD’de silah salgınını sona erdirmek için bir sağduyu planına ihtiyaç var” diyen Prof. Dr. David Hemenway’den T24 için bilgi aldım.

Harvard Üniversitesi Sağlık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Profesörü Hemenway, ABD’de her yüz kişiden doksanında ateşli silah olduğunu ve ortalama bir günde, silah yoluyla seksen kişinin öldüğünü, yaklaşık üç yüz kişinin de yaralandığını söyledi.

“Başka herhangi bir şeyin felaket etkisi bu tür olsaydı, halktan yükselen çığlıklar sağır edici olabilirdi” dedi ve kamu sağlığı açısından bakıldığında silah bulundurmanın zorlaştırılmamasına anlam veremediğini belirtti.

ABD’yi diğer iki düzine yüksek gelirli ülkeler ile karşılaştırdığında, ABD’nin silah vasıtası ile yaşanan şiddet konusunda açık ara önde olduğunun altını çizdi:

"Silahlanan nüfus fazlalığı ve diğer ülkelere kıyasla silah kontrolü için gerekli yasaların zayıflığı ortada. ABD’nin 50 eyaletine baktığınızda silahlanma ile cinayet arasında doğru orantı olduğunu; hatta intihar oranlarının ve silah sebebiyle oluşan kazayla ölüm oranlarının da daha yüksek olduğunu görürsünüz. Bu durum ABD için bir halk sağlığı trajedisidir. Yasalar, silaha kolay ulaşılabilirliğin önüne geçmeli."