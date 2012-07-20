ABD'deki Batman'in gösteriminde katliam: 12 kişi öldü, 50 kişi yaralandı!

ABD'nin Denver kentinde 'The Dark Knight Rises' filminin gösterimi sırasında izleyicilerin üzerine ateş açıldı. Saldırıda 12 kişi öldürüldü. En az 50 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da var. Saldırgan otoparkta yakalandı.



ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver kentindeki Aurora bölgesinde "Batman" üçlemesinin son filmi 'The Dark Knight Rises'ın geceyarısı gösteriminde izleyicilerin üzerine ateş açıldı. Film gösterimi başlamadan 30 dakika önce saldırganın, filmi izlemeye gelenlerin üzerine ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 10 kişinin olay yerinde, 4 kişinin de hastanede olmak üzere toplam 12 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor. Hayatını kaybedenlerden birisinin 6 yaşında bir kız çocuğu olduğu belirtildi. En genç yaralının ise 3 aylık bir bebek olduğu bildirildi.



Katliamdan böyle kaçtılar

Olay yerinden ilk görüntüler video paylaşım sitesi Youtube'da yayınlandı.

Denver kentine bağlı Aurora bölgesinde, alışveriş merkezi içindeki Century 16 adlı sinemanın önünde gaz bombası patlatan bir saldırgan, izleyicilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda en az 12 kişinin öldürüldüğü ve 50 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın maskeli olduğu da iddia edildi.

Obama'yı yatağından kaldırdılar



ABD kanalları Başkan Obama'nın yatağından kaldırılarak saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini aktardı.

Saldırı sırasında Florida'da olan Obama, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "korkunç ve trajik" saldırı karşısında "şok olduğunu ve üzüldüğünü" belirterek, ülkeyi "tek bir Amerikan ailesi gibi birlik olmaya" çağırdı.

Obama, yönetiminin, Aurora halkını desteklemek için elinden gelen herşeyi yapacağını söyledi.



Zanlının kimliği belli oldu



Saldırıyla ilgili 24 yaşında James Holmes isimli beyaz bir erkek şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin saldırı sırasında üç silah taşıdığı ve kurşun geçirmez yelek giydiği belirtildi. Silahların federal yasalarca sınırlanmayan Ar15 olduğu ifade edildi.



Sinemada patlayıcı bulundu



Amerikan polisi, sinema salonunun içinde patlayıcı düzeneği bulduklarını, ancak söz konusu düzeneğin önceden mi salona yerleştirildiği veya izleyicilerin üzerine mi atıldığı konusunda emin olamadıklarını açıkladı.



Görgü tanığı dehşet anını anlattı



Saldırı anını anlatan görgü tanığı Paul Otermat, filme kız arkadaşıyla birlikte gittiğini belirterek, "Saldırgan yangın kapısından girdi. Bunu film gösteriminin bir parçası olarak düşündüm. Ama o üzerimize gaz bombası attıktan sonra ateş etmeye başladı. Biz koltukların arasında eğilerek dışarı kaçmaya çalıştık" dedi. ABD'deki yerel medya da, ölü sayısının 12 olduğunu belirtiyor. Bazı medya organları saldırıyı iki kişinin gerçekleştirdiğini ileri sürüyor.

Olumsuz yorum kıyamet koparmıştı



Türkiye'de Dark Knight Rises ABD'de vizyona girer girmez tartışmaları da beraberinde getirdi.

Filmlerle ilgili seyirci yorumlarının toplandığı Rotten Tomatoes internet sitesinde filmle ilgili birkaç olumsuz yorum çıkması üzerine Batman fanatikleri siteyi topa tuttu.

Gelen yüzlerce tehdit e-postası üzerine Rotten Tomatoes, önceki gün Dark Knight Rises'ın sayfasını yorumlara kapattı. Bu olayın ardından sinema salonuna düzenlenen saldırı, "Acaba bağlantılı olabilir mi?" sorularını da akıllara getirdi.



Lanetli seri



Bugün yaşanan katliam, yönetmen Christopher Nolan'ın Batman serisindeki ilk dram değil.

Serinin Kara Şövalye isimli filminde Joker rolüyle büyük beğeni toplayan 28 yaşındaki Avustralyalı aktör Heath Ledger, filmin çekimlerinde kısa bir süre sonra, Manhattan'daki evinde ölü bulunmuştu.

Hollywood'un umut bağlanan oyuncularından biri olan Ledger'in ani ölümü, reçeteli ilaçları yanlış kullanması olarak açıklanmıştı.