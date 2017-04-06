Game of Thrones'un Mormont'u: Benim sonum da yakın olabilir

George R. R. Martin'in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' eserinden uyarlanan HBO'nun tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizisi Game of Thrones'ta Jorah Mormont karakterini canlandıran Iain Glen, dizideki 'sonunun' yakın olduğunu söyledi.

NTV'de yer alan habere göre , Glen, "Jorah’ı canlandırmaktan daima keyif aldım.Bu, şimdiye kadar bana iyi gelen bir roldü" diye konuştu.

Khaleesi'nin sadık yardımcısı oynayan Glen, "Game of Thrones’ta ölüm sayısı çok fazla ve sevilen karakterleri bitirmekten çekinmiyorlar. Sevilen karakterleri acımasız bir şekilde saf dışı bırakıyorlar. Benim sonum da yakın olabilir ama şimdiye kadar iyi gittim" şeklinde konuştu.