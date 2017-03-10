Game of Thrones'tan yeni teaser geldi; yeni sezon ne zaman başlayacak?

ABD'nin önde gelen kablolu kanallarından HBO, Game of Thrones'un 7'inci sezonundan bir yeni 'teaser' daha yayınladı. Söz konusu 'teaser'da dizinin 16 Temmuz 2017'de başlayacağı belirtildi.

Karakterlerin geçmiş sezonlarda kullandığı ifadelere de yer verilen teaser'da ayrıca, Sir Davos'un "Önemli olan tek bir savaş var. Büyük savaş ve başladı bile" dediği duyuluyor.

'Teaser'da, geçmiş sezonlarda yaşanan tüm olayların sonunda bir yere bağlanacağı ve büyük gelişmelerin yaşanacağı mesajı veriliyor.

Sezon finalinde ne olmuştu?

Geçtiğimiz sezon finalinde Daenerys Targaryen sonunda Westeros’a ulaşmak için gerekli gücü toplamayı başardı. Ejderhaları ve devasa ordusuyla büyük bir savaş için yola koyuldu. Öte yandan Jon Snow, Winterfell’i geri almayı başardı. Cersei Lannister ise oğlunun ölümünden sonra tacı devraldı.